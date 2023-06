"On se laisse porter par la voix", un salon consacré à l'hypnose à Frouard

"Soufflez pour reprendre de l'énergie", chuchote Jean-Philippe Cochard à la dizaine de participants, allongés dans un long fauteuil au milieu d'une pièce à l'ambiance tamisée. L'hypnotiseur propose ici une séance d'une heure dans le cadre du festival "Fest'Hypnose", qui vient d'ouvrir ses portes pour une semaine à Frouard , au nord de Nancy. L'occasion de découvrir gratuitement une pratique aux multiples facettes, de la simple relaxation au spectacle façon Messmer.

Des ateliers déjà tous complets

La pratique semble susciter la curiosité : les trois à quatre ateliers proposés par jour sont déjà tous complets, et les conférences sur le sujet vont attirer jusqu'à 50 personnes. "Messmer a grandement aidé à la démocratisation de l'hypnose, à faire découvrir ce que c'est, et il y a de plus en plus d'hypnothérapeutes qui amènent leurs savoirs", se réjouit Roxanne Ashkar, directrice de l'Ecole d'Hypnose Thérapeutique du Nord, en charge de l'événement.

Les yeux encore un peu rougis par la relaxation, Gladys, vient de terminer sa toute première séance d'hypnose. "C'est vrai que l'on se laisse porter par la voix, on est vraiment détendu", reconnait cette agent d'entretien, qui recherche une manière de lutter contre le stress. A ses côtés, Christelle, y voit également une véritable thérapie après avoir été victime de violences conjugales : "Cela a vraiment des bénéfices pour régler les traumatismes, mieux les gérer, ne plus avoir de blocage, de choses qui reviennent comme des flashs et des images."

Une pratique thérapeutique non-conventionnelle

Pour Christelle, l'hypnose s'accompagne de séances chez une psychologue, et se fait dans un cadre bien précis. Les médecins peuvent également orienter leurs patients, mais cela reste une pratique thérapeutique non-conventionnelle. "Je pense qu'il est important de rester dans les limites qu'on sait se fixer", rappelle l'hypnothérapeute, Jean-Philippe Cochard, l'objectif est que la personne aille mieux, donc si c'est le cas, tant mieux, mais je n'aurais pas de problème à lui dire d'aller voir un médecin."

Une séance d'hypnose coûte en moyenne 60 à 90 euros, et n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Certaines mutuelles la prennent en charge. Le festival en question est lui gratuit, et accessible dès l'adolescence.