"On vit mieux la canicule" au camping naturiste de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme

Le naturisme serait-il la solution pour supporter la canicule ? Selon les vacanciers et adhérents du camping La Serre de Portelas , c’est en tout cas un bon moyen de mieux la vivre. Situé à 800m d’altitude sur les hauteurs de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme, le camping naturiste est quasi complet cette saison.

ⓘ Publicité

« De plus en plus de gens veulent découvrir le naturisme »

Le camping naturiste de Saint-Saturnin est implanté à 800m d'altitude, dans un environnement verdoyant. Les vacanciers et adhérents du camping déambulent ainsi, nus, à l'ombre des chênes verts. Ici, la nature est omniprésente et les infrastructures sont simples. "On a un parc de 16 hectares, une piscine, un terrain de pétanque et quelques activités, mais ce que recherchent surtout les gens, c'est la tranquillité et la simplicité" raconte Bernard, le président du camping. Sur les chemins caillouteux du camping, tout le monde se salue. A notre arrivée près de sa tente, Carole revient de son cours de sophrologie. "C'était super, ça fait un bien fou, une première pour moi!" lance la quinquagénaire. Même sous les fortes chaleurs, il fait bon être naturiste. "Ce que j'adore c'est nager nue, on n'a pas le maillot qui colle, c'est la liberté!" lance tout sourire Nathalie. Surtout, être nu présente un avantage colossal selon Bernard puisque le corps "peut se réguler tout seul, sans la barrière du vêtement".

La piscine avec vue au camping naturiste de la Serre de Portelas, dans le Puy-de-Dôme. © Radio France - Lauriane Havard

Pause fruitée à l'ombre des chênes verts, après le cours de sophrologie. © Radio France - Lauriane Havard

Le fonctionnement du camping est basé sur le bénévolat, chacun peut proposer des activités tout au long de la saison. "Chacun s'investit quand il peut, ça peut être des petits travaux ou alors des soirées à thème, par exemple, là, ce samedi c'est soirée rougail saucisse" précise Laurent, adhérent actif. Vous l'aurez compris, "l'ambiance est conviviale ici" selon Carole. "C'est mon oasis, j'attends ce séjour toute l'année, c'est ce qui me fait tenir ! J'ai découvert le naturisme il y a deux ans, je suis une femme seule et ici je me sens bien" confie t-elle.

60 ans de naturisme à Saint-Saturnin

Au début, en 1963, il n'y avait rien. "Ici, c'était juste un grand pré avec des chênes. Le terrain a été travaillé d'année en année par un groupe de clermontois désireux de faire du naturisme, jusqu'à arriver aujourd'hui à ce bel espace de 16 hectares" précise Bernard, le président du camping. Le site est géré par une association, dont un noyau dur composé de douze personnes, qui siègent au conseil d'administration. "Il y a ce noyau dur pour les décisions importantes, après ce sont que des bénévoles et c'est notre force ! Sans eux le camping ne tourne pas" souligne le président. Depuis le Covid, il y a une recrudescence vers le naturisme observe Bernard, le président du camping. "On a de plus en plus de gens qui veulent découvrir le naturisme, des familles et des jeunes, donc ça donne de l'espoir" .

Le camping naturiste de Saint-Saturnin fête ses 60 ans cette année. © Radio France - Lauriane Havard

Laurent adhérent actif et Bernard le président du camping, devant une table d'orientation, avec vue notamment sur le Sancy, qui a été édifiée à l'occasion des 60 ans. © Radio France - Lauriane Havard

Aujourd'hui, plusieurs générations fréquentent le camping. "Huguette, notre doyenne du club, est venue accompagnée de sa fille, de sa petite-fille et de ses deux arrière-petits-enfants" raconte fièrement Bernard. La photo a été postée sur les réseaux sociaux du camping naturiste de Saint-Saturnin. Pour ceux qui veulent découvrir le naturisme, le camping organise des journées découvertes jusqu'au 17 septembre.