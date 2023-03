On vous dit pourquoi un bateau militaire fait escale au port de Nice ce samedi

C'est quoi ce bateau ?

La Seine, troisième des quatre bâtiments de soutien et d’assistance métropolitains (BSAM) de la Marine nationale est basé à Toulon mais va passer la journée de samedi (11 mars 2023) à Nice.

Longue de 70.3 mètres pour une largeur de 15.8 mètres et un tirant d’eau de 5 mètres, la Seine présente un déplacement de 2960 tonnes en charge. Il est occupé par deux équipages de 17 marins se relayant à bord tous les quatre mois (permettant d'assurer 200 jours de mer par an).

ⓘ Publicité

Les BSAM sont destinés à assurer plusieurs types de missions : soutien des forces (accompagnement et prestations au profit d’un sous-marin, remorquage des unités majeures de la marine…), sauvegarde des personnes et des biens (sauvetage de vies humaines, protection de l’environnement…), contrôle des pêches au large et soutien de région (travaux d’ancrage et d’entretien des coffres, relevage de coffres ou épaves…).

L'équipage qui, ce vendredi (10 mars 2023) après-midi, a réalisé une opération de sauvetage dans le cadre de la vigilance météo orange pour vent violent. En effet un voilier fragilisée par les forts vents s'est disloqué au moment de l'intervention. La partie avant et des déchets flottants ont été récupérés sur le BSAM Seine. Aucune pollution aux hydrocarbures a été observée.

Comment le visiter ?

Dans le cadre de Neuroplanète , les participants au colloque pourront s’inscrire dès ce vendredi au Centre Universitaire Méditerranéen pour une visite spécifique prévue demain entre 10H30 et 12H00 (à partir de 3 ans, non accessible aux personnes à mobilité réduite).