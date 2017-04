Onze gagnants à l’euro millions en Bourgogne-Franche-Comté

A l’occasion du 1 000ème tirage de l’Euro Millions, la Française Des Jeux fait le bilan des millionnaires français. Depuis son lancement, le jeu a fait onze heureux en Bourgogne-Franche-Comté.

Ce vendredi 21 avril, a lieu le 1 000 ème tirage du jeu Euro Millions. Depuis son lancement en février 2004, il a fait 600 grands gagnants français d’1M€ ou plus. Les régions où l’on comptabilise le plus de gagnants sont l’Ile de France (114 soit 19% des gagnants français) la Provence-Alpes-Côte d’Azur (65 gagnants – 10,8%), l’Auvergne-Rhône-Alpes (59 gagnants – 9,8%), l’Occitanie (48 gagnants - 8%) et le Grand-Est (47 gagnants – 7,8%). La Bourgogne Franche-Comté arrive en dixième position avec onze gagnants.

Le tableau des gains Euro Millions - FDJ

Le plus gros gain remporté à Euro Millions en France s’élève à 169 837 010€. Il avait été remporté dans les Alpes-Maritimes (06) le 13 novembre 2012

Le 25 novembre dernier, un joueur a fait valider deux fois la série 5-11-17-23-28-10 et 11 à Montbard, en Côte-d'Or. Résultat : double jackpot. De quoi mettre du baume au cœur d'un buraliste où a été validée l'une des grilles.