Opération 2022 de comptage de milans royaux dans les Pyrénées

Jumelles autour du cou, longues vues sur trépied ou juste une bonne paire d'yeux, tous les moyens sont bons pour comptabiliser les milans royaux.

Plusieurs associations ainsi que l'Office National des Forêts et l'Office français de la biodiversité participent ces 8 et 9 janvier 2022 au comptage de ce rapace, en Ariège près de Saint-Girons, en Haute-Garonne près de Castanet-Tolosan ainsi que dans les Hautes-Pyrénées. L'hiver est propice au regroupement de cet oiseau dans des dortoirs présumés. Les bénévoles se retrouvent sur zone, en équipe, et communiquent entre eux par talkie-walkie pour être sûr de ne pas faire de doublons.

Le milan royal est un charognard qui mange les déchets humains et est donc représentatif de l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité.

Des dizaines de milliers de milans en Europe

Lors du précédent comptage en 2021, 1100 individus ont été repérés en Ariège, 14 000 sur la France et 57 000 en Europe. La population totale est estimé à 81 000 individus milans royaux.

Le but du comptage explique le bénévole de Nature en Occitanie Benjamin Bouthillier, est de "connaitre l'évolution de la population afin de la protéger".

Ces opérations de comptage sont menées par la France et la Suisse depuis 2011, aujourd'hui une vingtaine de pays européens y participent en simultané au mois de janvier.

80% des causes de mortalité liées à l'humain

Benjamin Bouthillier explique que "80% des causes de mortalité du milan royal sont liées à l'humain". Le milan royal est en danger dit-il car "il subit les pressions de l'activité humaine". Et de préciser que : "en France un programme national d'action cherche à faire diminuer les causes de mortalité tandis qu'un programme européen marque par des valises GPS des oiseaux pour étudier la mortalité, quand l'oiseau est mort on le récupère et l'autopsie".

Fin connaisseur du milan royal Benjamin Bouthillier développe : "_la principale cause de mort à 70% c'est l'intoxication par le plomb - le milan royal est un charognard il mange les déchets de chasse contaminés par le plomb - et l'intoxication par les pesticides"_. Les autres causes sont "les tirs directs, les prédations par d'autres oiseaux, les électrocutions et les collisions avec des lignes électriques, des éoliennes et des voitures".

Les comptages permettent d'étudier la taille de la population et d'avoir une base fiable pour expliquer son évolution.

Si vous voulez participer à cette opération de comptage, les contacts sont à retrouver en cliquant sur ces mots.