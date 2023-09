Opération de sécurisation parmi plusieurs centaines de tonnes d'obus dans le gouffre de Jardel (Doubs)

Cela n'arrive que tous les dix ans environ, depuis 1982. Le gouffre de Jardel, à Chaffois, près de Pontarlier dans le Doubs a été sondé cette semaine par des équipes de pompiers, de démineurs et de spéléologie secours.

La raison : dans ce gouffre se trouvent des centaines de tonnes d'obus datant de l'après Première Guerre mondiale. Des munitions enfouies et qui viennent de tout l'Est de la France.

Des centaines de tonnes d'obus et de munitions au fond du gouffre de Jardel à Chaffois dans le Doubs. - Service de déminage de Colmar

Inspection de quelques jours dans le gouffre de Jardel

Une descente a été organisée cette semaine, pour vérifier l'état de ce stock. C'est le cas tous les dix ans environ, la dernière avait eu lieu en 2010. Mercredi 30 août, ce sont les pompiers et les démineurs qui sont descendus pour vérifier les risques et l'état des munitions.

Samedi 2 septembre, une autre descente a eu lieu en présence des équipes spéléo secours avec les démineurs. Il s'agissait surtout de prélèvements hydrologiques avec la présence de démineurs au cas où. Une façon de vérifier qu'il n'y a pas "de pollution d'eau", selon Didier Schahl, chef du centre de déminage de Colmar.

500 à 700 tonnes d'obus et de munitions

Historiquement, "on parle de 3.000 tonnes" d'obus et de munitions à l'intérieur du gouffre de Jardel, précise Didier Schahl, chef du centre de déminage de Colmar, qui intervient dans le Doubs. "Le dernier bilan de 2011 fait plutôt état de plusieurs centaines de tonnes, entre 500 et 700 tonnes."

Si cette fourchette entre 500 et 700 tonnes est plutôt grande, c'est parce qu'il faut connaître le détail du gouffre. "Il y a une variable entre ces deux chiffres qui est liée à la prophylaxie du gouffre", explique Didier Schahl. Il s'agit de connaître la taille du fond du gouffre, son sol, la taille du cône.

Ces munitions et obus sont au fond du gouffre de Jardel dans un parfait état de conservation. "La corrosion n'est pas significative du tout", ce qui est signe d'une stabilité complète de ces rebuts de guerre.