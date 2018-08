Belfort, France

Les sapeurs-pompiers ont dû déployer la grande échelle rue Jules Vallès à Belfort, mardi 21 aout. Un nid d'abeilles accroché à un arbre et donc sur la voie publique gênait les passants et les habitants. Deux apiculteurs ont été appelés à la rescousse. Ils se sont chargés de mettre le nid en lieu sûr. Retour en images sur cette opération sauvetage :

Les abeilles vont trouver refuge dans une ruche à Bavilliers. © Radio France - Caroline Félix

Une ruche peut contenir jusqu'à 30 000 abeilles

Une opération délicate parce que le nid était construit dans un endroit difficile à atteindre dans l'arbre. Impossible de prendre une échelle normale. Grâce aux pompiers, les apiculteurs ont utilisé une nacelle."Notre but n'est pas de les tuer, avance Benoit Michaux, apiculteur amateur à Bavilliers. Quand il y a un nid d'abeilles, il faut les enfumer un maximum, alors les abeilles se gavent de miel et ne peuvent plus piquer. A partir de là on peut procéder à l'évacuation du nid en toute sécurité."

Les apiculteurs ont dû emprunter la grande échelle des pompiers pour déloger le nid. © Radio France - Caroline Félix

Pour les évacuer, les apiculteurs et les sapeurs-pompiers utilisent une ruche qui englobe le nid naturel. Ainsi, les abeilles vont tranquillement migrer du nid à la ruche, plus propice au développement de l'essaim. L'opération dure 15 minutes mais le déménagement des insectes lui, prend plusieurs heures. Les deux apiculteurs doivent donc revenir dans la nuit chercher leur ruche.

A #Belfort pompiers et apiculteurs récupèrent une ruche formée dans un arbre rue Jules Vallès #abeilles#apiculturepic.twitter.com/m5fMcqSfv5 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) August 21, 2018

Puis, une fois relogées et installées dans la nature, les abeilles pourront butiner tranquillement les fleurs de Bavilliers, sans importuner les habitants et les passants rue Jules Vallès à Belfort.