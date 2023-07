Orage de grêle en Charente : des dégâts importants sur les toitures et les cultures à Salles Lavalette

Le vent et la pluie ont d'abord réveillé vers 6h ce dimanche matin, les habitants de Salles Lavalette, un petit village de 321 habitants en Charente, proche de la Dordogne. Puis les grêlons sont tombés, gros "comme des balles de ping-pong" raconte Carine Daulon, la maire de la commune. "L'intensité a été forte, ce sont de gros grêlons qui se sont abattus, heureusement sur une courte période" dit-elle. Des grêlons qui ont fait de gros dégâts, sur une zone très localisée qui va "du bourg, au village de Grange Biote, celui de "Chez Péni" a aussi été touché" ajoute Carine Daulon. Une vingtaine de toitures sont endommagées chez des particuliers, ou des entreprises et des cultures (maïs, blé, tournesol) sont touchées.

Une partie importante de la toiture des Ets Simonet a été détruite

Toute la matinée Carole Daulon a guidé les pompiers, qui ont bâché les toitures, ou pompé l'eau qui s'était infiltrée. C'est dans le village de "Chez Péni" qu'ils ont eu le plus de travail : une dizaine d'habitations ont été touchées. Beaucoup de bâtiments agricoles sont aussi concernés : les toitures en fibrociment n'ont pas résisté aux grêlons. Particulièrement, celle des Établissements Simonet, une entreprise de matériel industriel électrique et hydraulique.

Les six employés vont pouvoir venir travailler ce lundi, il n'y aura pas de chômage technique indique la maire de Salles Lavalette, mais la portion de toiture touchée est tellement importante, qu'il y aura forcément des conséquences sur l'activité. "C'est peut-être plus de 1 000 m² de toiture qui sont détruits, j'ai peur que les réparations soient longues" s'inquiète Carole Daulon. L'an dernier, un orage de grêle a touché des communes de Dordogne toute proche et rien n'est encore réparé, les artisans sont débordés. La toiture de la coopérative agricole Océalia, voisine n'a pas non plus résisté sur "des stockages d'engrais et de céréales". En pleine période de récolte, là aussi l'orage de grêle aura des conséquences.

Fort heureusement, il n'y a pas eu à Salles Lavalette autre chose que des dégâts matériels. Il va falloir maintenant attendre l'estimation des assurances. Carine Daulon interrogera lundi la préfecture sur la possibilité de demander un classement en catastrophe naturelle.