Organisation millimétrée et chronométrée pour se retrouver tous en famille en ce jour de Noël !

Noël c'est un vrai casse tête pour Evelyne qui planche sur le sujet depuis déjà plusieurs semaines. "On a organisé une "concertation" sur Whatsapp pendant deux ou trois dimanches", explique-t-elle. Car il y a plusieurs problématiques dans son équation. "Dans la famille, on est 17, et même 18 avec la petite Rose qui est née cette année !" Une grande famille qui s'étire sur quatre générations, des grands parents âgés de 86 ans, aux arrières petits-enfants. Et tout ce petit monde n'habite évidemment pas au même endroit. "Nous vivons près de Lisieux dans le Pays d'Auge, et ma fille aînée habite Falaise". Une trentaine de kilomètres les séparent.

Plan de table séparé d'une trentaine de kilomètres, mais rendez vous masqués pour ouvrir les cadeaux

Mais Evelyne a tranché, par sécurité, ce sera plan de table séparé. "Nous allons déjeuner tous les six de notre côté avec mes parents et ma sœur. Mes filles et leurs cousins seront chez mon aînée, ils seront un peu plus que le nombre "autorisé", mais la maison est grande...!" Et tout le monde va se retrouver à 16 heures pour échanger les cadeaux à Falaise chez sa fille "qui a donc plus de place". Pour cette rencontre qui se fera forcément masquée, Evelyne a là encore tout prévu. "J'ai cousu des masques avec des tissus de Noël pour tout le monde, sauf peut-être pour Rose qui est encore toute petite..!" Elle qui a l'habitude de confectionner un petit cadeau pour chacun s'est donc mise à l'heure du coronavirus cette année !

Tout le monde de retour à la maison avant le couvre feu...!

Alors Evelyne le sait le timing est serré. Il va falloir que les plats soient envoyés en temps et en heure. "On sait que les jeunes traînent plus à table, alors que chez nous mon père aime bien déjeuner à midi pile !" Elle gardera donc le chronomètre en main toute la journée, car il faut aussi que tout le monde soit bien rentré ce soir à la maison avant le couvre feu...!