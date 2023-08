Originaire de Côte-d'Or, il grimpe l'équivalent de deux fois l'Everest en vélo ... en restant dans le Jura

Il grimpe deux fois le Mont Everest... dans le Jura. Début août 2023, Nicolas Sirugue, habitant de Saône-et-Loire et originaire de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), s'est lancé un défi cycliste extrême : monter l'équivalent de deux fois le sommet le plus élevé du monde (8 849 mètres), sur le Mont Poupet et ses 851 mètres. Les chiffres font mal aux jambes. 425 kilomètres, 17.768 mètres de dénivelé positif, près de deux jours d'affilée sur le vélo, en dormant seulement quelques heures.

"Certains ne pensent à rien pendant la course, moi je cogite beaucoup"

Près de deux jours sur un vélo à gravir encore et encore la même pente, puis la redescendre, puis la remonter. Il y a de quoi se sentir comme un hamster dans sa cage avec en prime les cuisses qui brûlent. Mais pas pour cet adepte des longues courses à vélo. "On ressent des émotions très intenses, très profondes, raconte Nicolas Sirugue . Après, il y a des moments où on va devoir puiser dans des ressources plus cachées, insoupçonnées. Il y a des coups de moins bien".

Une épopée de 45 heures, pauses et siestes comprises - dans sa voiture, stationnée au sommet. Dont plus de 30 heures sur le vélo. "On pense à tout, à rien. Je pense à mes proches, à ma chérie, à ma famille, je pense à ma vie, c'est une vraie phase d'introspection, décrit le sportif. Certains ne pensent à rien pendant la course, moi je cogite beaucoup, je pense beaucoup aux chiffres". Des statistiques très détaillées (durée, puissance, vitesse), disponibles sur une application bien connue des coureurs, qui recense les performances.

En amont, Nicolas Siruge explique s'être entraîné environ 20 heures chaque semaine. Cet adepte de l'Ultra bike participe également à des reconnaissances pour des courses extrêmes.

Plus d'une semaine après son "Everesting", il sera samedi 19 août 2023 au départ d'une nouvelle course : "Les Géants" , près d'Annecy en Haute-Savoie. Une "petite course" : 300 kilomètres et 7500 mètres de dénivelé positif.