Orléans : le chantier de démolition de l'ancienne prison déjà bien parti

Cette fois, c'est bel et bien fini pour l'ancienne prison d'Orléans construite à la fin du 19ème siècle. Le chantier de démolition vient de commencer. Il est prévu pour durer 4 mois. La ville d'Orléans fait tout raser pour récupérer le terrain et lancer la construction du futur centre aqualudique.

Orléans, France

Détails du chantier sur la porte d'entrée © Radio France - Patricia Pourrez

En quelques jours seulement, c'est déjà tout un pan de l'ancien bâtiment principal qui a été détruit. 2 pelles travaillent simultanément sur le chantier. L'une casse la structure et l'autre réduit les éléments en gravats.

Des déchets mis de côté sur le chantier © Radio France - Patricia Pourrez

A l'intérieur des anciens bâtiments, les portes en bois des cellules ont toutes été démontées. Mais les lits en ferraille, les vitres, les sanitaires sont toujours en place. Ils vont être évacués par les pelles.

Une cellule laissée en l'état avant la démolition © Radio France - Patricia Pourrez

Les portes en bois des cellules vont être recyclées © Radio France - Patricia Pourrez

Il y a 3 bâtiments à raser sur le site de l'ancienne prison : la partie maison d'arrêt, la partie garage et ateliers et les anciens locaux administratifs qui eux doivent avant être désamiantés. Mais le plus dur, ce sera la démolition du mur d'enceinte prévue à la fin du chantier. Un périmètre de sécurité devra être mis en place par la ville.

Vue du chantier depuis l'ancienne coursive © Radio France - Patricia Pourrez

Ce chantier de démolition doit durer 4 mois et coûter 1 million d'euros. Le site sera normalement prêt cet été pour lancer la construction du futur centre aqualudique. Cet équipement va lui coûter 25 millions d'euros. L'ouverture au public est prévue pour fin 2020/ début 2021.

REPORTAGE sur le site avec Patricia Pourrez