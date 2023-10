Orléans : un câble souterrain abîmé, près de 6 000 abonnés Orange touchés

Si vous êtes abonné chez Orange, que vous habitez Orléans et que vous rencontrez des difficultés pour passer un coup de fil ou vous connectez à Internet, c'est normal ! Ce jeudi 5 octobre dans la matinée, un incident "est survenu sur les réseaux de télécommunications non loin Faubourg Saint-Vincent lors de travaux de comblement des cavités souterraines" indique l'opérateur dans un communiqué. Un câble souterrain comportant 144 fibres optiques a été accidentellement endommagé. Des équipes sont sur place depuis plusieurs heures pour réparer les dégâts.

ⓘ Publicité

Orange indique que "5 800 abonnés du centre d’Orléans au réseau fixe" ont été touchés. Ils n’avaient plus de téléphone fixe et d’internet à la maison. Mais les services sont de nouveau fonctionnels. En revanche, un second chantier va demander davantage de temps car les techniciens doivent retirer de nouvelles fibres optiques. De fait, "le réseau mobile est aussi impacté" ce qui a des conséquences sur un périmètre allant de la Chapelle Saint-Mesmin à Ormes et de Huisseau à Saint-Jean de la Ruelle. Pour l'heure, "impossible d’estimer quand les antennes mobiles seront de nouveau alimentées" peut-on lire dans le communiqué.