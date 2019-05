Oslo, chien-guide d'aveugle, se voit refuser l'accès d'un magasin au nord de Limoges

Couzeix, France

Un chien guide d'aveugle s'est vu refuser l'accès à un magasin de la zone commerciale Nord-Uzurat à Couzeix près de Limoges. La scène s'est déroulée dimanche devant l'entrée de l'enseigne discount Babou. Oslo, jeune labrador de 6 mois, en formation dans une famille d'accueil, n'a pas pu entrer dans la boutique. Sa maîtresse, une jeune limougeaude qui n'est pas déficiente visuelle, n'a pas apprécié de se faire refouler. Elle a donc posté un commentaire sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait réagir (plus de 4.000 interactions).

Caroline Hilaire est directrice de l'école de chiens-guides d'aveugles du Centre-Ouest, basée à Landouge. Elle estime que "l'incident n'est pas gravissime, mais il permet de faire une piqûre de rappel sur la loi et le statut de ces chiens qui ont le droit de rentrer dans tous les lieux publics". La gérante de l'enseigne Babou n'était pas là quand l'incident s'est produit. Elle regrette, estime que son salarié a fait un excès de zèle... "Mais pas la peine de s'acharner sur notre magasin, il ne faut pas non plus dire tout et n'importe quoi. On est désolé pour cette dame, on a rappelé à notre employé la règle". Incident clos.