Où a été prise cette photo?... On croit savoir!... Maintenant reste à retrouver l'enfant!

L'histoire commence le 17 octobre dernier sur Twitter. Un Lillois, journaliste de la Voix du Nord, Guillaume Lecointre, passionné de photos a son regard attiré par ce cliché publié avec une légende en anglais et pour le moins laconique: "a street in Northern France". Et c'est tout. On sait juste qu'elle a été prise en 1967 par John Bulmer, un journaliste anglais qui a notamment travaillé pour le Sunday Time.

La légende reste mystérieuse... Mais où cette photo a-t-elle été prise? - captage d'écran Twitter

On a sans doute retrouvé la rue!

Guillaume Lecointre @guilued décide de mettre ses "followers" à contribution et reprend la photo en demandant à ses abonnés s'ils ont une idée de l'endroit où le cliché a été pris. C'est alors que l'histoire s'emballe. Des suggestions arrivent de toute part, on croit reconnaître une cité de Harnes près de Lens ou une rue de Rouvroy près d'Hénin-Beaumont.

Mais la réponse la plus pertinente vient du Valenciennois: en surfant sur Google Street View un internaute croit avoir reconnu la cité et même la rue: la rue de Fismes dans la cité du 7 à Courcelles-les-Lens. Et c'est vrai que la ressemblance est troublante!

Les arbres ont été arrachés et les maisons rénovées mais les maisons sont les mêmes © Radio France - Claire Mesureur

Reste à retrouver l'enfant.

Et l'histoire ne s'arrête pas là! Certains internautes, plus joueurs que d'autres, viennent de lancer un nouveau défi, retrouver le gamin immortalisé sur la photo. Il doit avoir une soixantaine d'années aujourd'hui mais un petit rouquin c'est moins courant dans les corons du Nord de la France que dans les cités ouvrières du Nord de l'Angleterre chères au photographe!

D'ailleurs John Bulmer qui avait refusé la proposition du Sunday Time de revenir sur les lieux de ses enquêtes outre Manche pour le 50ème anniversaire du journal, n'exclut pas par contre de revenir à Courcelles si on retrouve le petit garçon!