C'est une tradition qui remet les idées en place, après une nuit de la Saint Sylvestre souvent courte et arrosée: le bain du Nouvel An fait de plus en plus d'adeptes dans le Nord-Pas-de-Calais. Si vous avez envie de commencer l'année 2018 par un grand bain de fraîcheur, voici quelques idées.

Dunkerque, France

Vous souhaitez attaquer l'année du bon pied ?Et si vous plongiez dans 2018 dans la bonne humeur ? Plusieurs communes du littoral du Nord-Pas-de-Calais proposent des bains du Nouvel An . N'oubliez pas votre déguisement (et votre courage)!

Un classique : le bain des Givrés à Malo-les-Bains

A l'approche du carnaval, l'ambiance y est toujours très festive. Cette année la marée sera haute, les baigneurs auront moins à courir en petite tenue pour se jeter à l'eau. Vous pourrez ensuite vous réchauffer avec une bonne soupe à l'oignon. Rendez-vous au café Le Malouin dès 11 heures, 66 bis avenue de la Mer.

Un rendez-vous qui prend de l'ampleur: celui des Fous de Bassan à Calais

Lancé en 2005 par une bande de collègues, ce bain attire de plus en plus d'adeptes. Rendez-vous dès 11 h au poste de secours sur la digue Gaston-Berthe, avant un top départ à midi. Là aussi, laissez parler votre imagination côté déguisement, et prévoyez un vêtement bien chaud pour la sortie de l'eau. Vous pourrez déguster un chocolat fumant.

Le Touquet aussi se jette à l'eau.

Le rendez-vous a été créé en 2012 à l'occasion du centenaire de la cité balnéaire et, depuis, il ne cesse de grandir. Ils étaient 300 l'an dernier à barboter dans une eau à 10 degrés.

Le bain est prévu à 11h30 et sera suivi d'un échange des vœux autour d’un vin chaud: rendez-vous au Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert.

Un crazy bain à Berck-sur-Mer

Pour la 3è année consécutive, les berckois s'offrent un bain de fraîcheur eux aussi. Après une grasse matinée, les baigneurs se retrouveront à 11 h devant l'Eole Club de Berck-sur-mer, en maillot ou en combinaison. Café, soupe et bière à la sortie... Le carburant nécessaire pour retrouver les idées claires et surtout s'offrir un bon moment de convivialité pour cette première journée de l'année.