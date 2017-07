Ouf, le concours Miss Mayenne 2017 aura bien lieu!

Le comité des fêtes de la commune de Carelles, qui organise le concours, avait lancé la semaine dernière un appel à candidatures. Un appel entendu par les jeunes Mayennaises.

Il y a encore quelques jours, on se demandait si l'évènement pouvait se dérouler. Seules deux jeunes femmes s'étaient alors inscrites. Et puis, miracle, les organisateurs ont enregistré de nouvelles candidatures. France Bleu Mayenne avait relayé l'appel du comité des fêtes de Carelles, dans le nord du département. Elles sont aujourd'hui 5 en lice officiellement et deux autres sont sur liste d'attente. Le concours Miss Mayenne 2017 se déroulera donc dans des conditions normales dimanche 9 juillet dans l'après-midi. Le public aura le plaisir, par ailleurs, de rencontrer Miss France 2017, Alicia Aylies, qui viendra en Mayenne pour remettre l'écharpe à la gagnante.