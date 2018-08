A Ouges en Côte-d'Or une association oeuvre pour la réinsertion d'artistes en déshérence sociale. Ses armes sont l'art, la mixité sociale et l'embellissement de la maison éclusière 61. Une palissade colorée et des sculptures monumentales sont en train de voir le jour. Tout le monde peut participer.

L'Association Bourguignonne Talents Sans Frontières vous propose de prendre part à la rénovation de la maison éclusière numéro 61 à Ouges près de Longvic. Soutenue par Voies Navigables de France, le Conseil départemental, la commune d'Ouges ou encore la Cimade elle a lancé le "Canal Art Project". 4 chantiers en un parmi lesquels par exemple l'Allée des Géants: une galerie à ciel ouvert de statues monumentales en bois le long des berges du canal. Ou encore le projet "Palissade 61" qui allie des artistes de toutes origines et le grand public. Il s'agit de peindre, graver ou sculpter des planches pour créer une palissade colorée le long du canal aux abords de la Maison n°61 à Ouges.

Amar, artiste Sénégalais, vice-président de l'association, devant quelques une des planches de la palissade © Radio France - Thomas Nougaillon

Philippe Delépine responsable opérationnel de cette association -militante- évoque la création de l'ABTSF. "A l'origine nous avons constaté qu'il y avait des gens qui vivent ici, qui n'ont pas le droit de travailler pour certains d'entre eux parce qu'ils sont demandeurs d'asile ou désocialisés mais qui ont du talent, du savoir-faire totalement inexploités". Philippe poursuit. "Au départ de l'aventure on trouve une personne qui voulait faire sa part dans la solidarité et un sculpteur qui vivait plus ou moins sous les ponts".

Philippe Delépine pose devant un tronc sculpté, l'une des premières oeuvres de la future "Allée des Géants". © Radio France - Thomas Nougaillon

Alors que les premières planches de "Palissade 61" sont déjà installées, Philippe Delépine évoque la création de ce projet artistique, un projet également d'insertion sociale. "Ce sont nos artistes qui ont pensé à ça. Ils voulaient créer un projet vraiment fédérateur. Un projet où l'on peut associer des artistes de l'association avec des artistes de l'extérieur et aussi monsieur et madame tout-le-monde. Le principe c'est d'avoir une palissade, des panneaux de taille standard sur lesquels chacun a une vraie liberté de travail".

Un bout de la palissade © Radio France - Thomas Nougaillon

Un bout de la palissade © Radio France - Thomas Nougaillon

Coralie appartient à l'école de la deuxième chance de Chevigny-Saint-Sauveur, elle veut travailler dans la cuisine, elle a participé à "Palissade 61" © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi ceux qui ont déjà pris part à ce projet "Palissade 61", les élèves de l'école de la deuxième chance de Chevigny-Saint-Sauveur. Installés sur la pelouse devant l'écluse ils trempent leurs pinceaux dans des pots de peintures multicolores. Parmi ces jeunes Coralie, 19 ans, d'Is-sur-Tille. "J'ai fait des branches de bambous et un nénuphar" explique la jeune fille. En trois jours les jeunes de l'école de la deuxième chance ont peints 7 bouts de planche. Eve est formatrice en Français, pour elle, participer à ce projet tombait sous le sens. "L'idée de l'écluse c'est d'être ouverte à tout le monde, c'est un lieu de rencontre. Donc on avait envie d'intégrer les jeunes à ce qu'il se passe ici". Comme un grand sourire coloré cette palissade doit à terme relier deux maisons éclusières.

Eve, formatrice en Français au sein de l'école de la deuxième chance, elle aussi a mis la main aux pinceaux © Radio France - Thomas Nougaillon

Les deux autres chantiers du Canal Art Project sont "l'Art dans le Potager": il s'agit de l'installation d'ouvres dans la parcelle potagère mis à la disposition de l'association par la commune. L'autre projet c'est "l'Atelier du Canal": un projet d'extension de la maison éclusière. L'Association Bourguignonne Talents Sans Frontières est déclarée d'intérêt général en préfecture de Côte-d'Or. Le week-end elle organise une grande guinguette ouverte à tous à la Maison Eclusière N° 61 – 21 Rue Guynemer – à Ouges. Plus d'infos sur le site internet et la page FaceBook de l'Assocation Bourguignonne Talents Sans Frontières.