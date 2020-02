Ourouer-les-Bourdelins : un whisky, médaille d'or à Paris

En plus de la bière, la brasserie distillerie d'Ouche Nanon s'est lancée en 2015 dans le whisky. Elle n'a tiré que 518 bouteilles de ce " Peaty Frog's Pit " , vendu directement sur place. Une récompense qui vient couronner un travail traditionnel, presque empirique. Thomas Mousseau, gérant et créateur de la distillerie , s'attendait à un bon résultat à Paris. Il ne s'est pas lancé dans ce concours à la légère : " Je savais que je présentais un produit qui n'avait pas de défaut. Je connais la concurrence et je me disais que j'avais mes chances. J'ai fait des stages en Ecosse et c'est vraiment un whisky distillé dans la tradition écossaise. "

Le whisky " Peaty Frog's Pit " de la distillerie Ouche Nanon, médaille d'or au concours général agricole de Paris. © Radio France - Michel Benoit

Un whisky tourbé single malt, et single cast, c'est à dire vieilli dans un seul fût. Ce vieillissement essentiel pour apporter la touche finale : " Une fois que le produit sort de l'alambic, je me demande avec quelle barrique il ira le mieux. Pour cela, il faut mettre le nez dedans, humer les arômes. Pour ce whisky primé, j'ai retenu un ancien fût de bourbon, un old forester, une marque haut de gamme américaine. On a retrouvé des arômes de fruits rouges, ce qui est assez atypique pour des fûts de Bourbon." Outre la recette, c'est sans doute ce qui a plu au jury.

Thomas Mousseau présentera sans doute d'autres whisky au concours général de Paris dans les prochaines années. © Radio France - Michel Benoit

Cette médaille vient couronner trois ans d'attente. C'est la durée minimale pour obtenir l'appellation whisky. Le temps, qui est sans doute l'allié le plus sûr de Thomas dont la brasserie Ouche Nanon fête ses 10 ans. Cette médaille permet d'assurer une certaine notoriété : " Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de quantité à vendre car on est une distillerie assez jeune. Cette médaille n'aura donc pas d'impact direct sur les ventes aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de bouteilles ont déjà été écoulées. On est toujours en flux tendu. Mais c'est intéressant pour la notoriété globale de l'entreprise. Dans deux ans, on aura beaucoup plus de production à vendre et j'espère que l'aventure des médailles se poursuivra." La brasserie Ouche Nanon commercialise également notamment un autre whisky, vieilli en fût de madère, en plus de ses bières aujourd'hui bien reconnues.