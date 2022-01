Ourouer les Bourdelins : une pompe à essence qui n'est pas là pour faire des bénéfices

Près de 40 ans plus tard, la station-essence est toujours là, gérée par cette même " Association Carburant Ourouer les Bourdelins ". Une station qui n'est pas là pour faire du bénéfice, mais cela ne suffit pas pour enrayer la hausse des prix. Seulement 1,59 euro le litre de gazole, l'unique pompe du village est peut-être la moins chère du département en ce moment... et cela s'explique : " Vous êtes venu le bon jour " ironise Sébastien Péras,président de l'association Carburant Ourouer les Bourdelins (et par ailleurs maire de ce village de 630 habitants). " Nous sommes moins chers aujourd'hui parce qu'on a été livré il y a une quinzaine de jours et qu'il nous reste du stock. A la prochaine livraison, le prix malheureusement devrait bondir."

C'est une association qui gère la station service © Radio France - Michel Benoit

L'association prend une marge de 8 à 12 centimes par litre. Juste pour couvrir ses frais : 800 euros par an pour louer les cuves à la mairie, propriétaire, et assurer l'entretien de la pompe accessible 24H sur 24 grâce au terminal à carte. C'est le trésorier de l'association, Philippe Henquin qui s'assure que tout fonctionne correctement : " On a un ordinateur et on peut gérer à distance, mais je passe chaque jour ou presque pour m'assurer que tout est au vert. Si c'est une petite panne, parfois, je peux réparer moi-même, sinon, on a un contrat de maintenance avec une société. A part les gens qui mettent un préservatif autour d'une carte bleue pour le covid, on n'est pas trop ennuyé. Je m'occupe aussi des facturations fin de mois et du bilan fin d'année comme toute association. "

La station est située sur la place du village © Radio France - Michel Benoit

Un peu plus de 10.000 litres, tous carburants confondus, sont vendus en moyenne chaque mois. Une dizaine d'entreprises locales et même la poste ont un badge pour s'approvisionner à cette pompe. Solange, retraitée à Ourouer les Bourdelins y fait régulièrement le plein : " Quand on a tout ce qu'il faut sur place, on ne va pas chercher ailleurs. Je dis que c'est important. On n'a déjà plus de pharmacie. Il faut conserver tout cela, pour des personnes âgées comme moi. "

La station est plus utilisée l'été avec le passage de certains touristes. © Radio France - Michel Benoit

Un cercle vertueux résume le président de l'association : " Plus il y a de services et plus le village attirera. Celui qui vient au café ou à la supérette en profitera peut-être pour faire le plein, ou vice-versa. Sur un plein de quarante litres, on va être généralement, trois ou quatre euros plus cher, mais heureusement, des habitants sont encore intéressés par le service. On veut rester un village dynamique, même si ce n'est pas toujours simple. De toute façon, on n'est pas là pour se battre avec la grande surface à dix kilomètres. Il y a du soleil pour tout le monde ! "