Ouverture de la billetterie Guingamp-PSG : le premier supporter est arrivé à 4h30!

Avec ou sans Neymar, le premier déplacement de la saison du PSG attire déjà la foule. Pour l'ouverture de la billetterie du match Guingamp-PSG qui aura lieu le 13 août, 1000 places ont été vendues en une matinée ce mardi.

Le premier supporter est arrivé à 4h et demi devant la boutique de l'En Avant de Guingamp ce mardi matin pour être sûr d'avoir des places pour le match Guingamp-PSG du 13 août prochain. Derrière lui, certains ont patienté plus d'une heure sur le trottoir.

Un effet Neymard ?

"Je viens d'acheter trois places", explique Stéphane, un abonné. "Un peu parce que c'est le début de la saison et puis parce que c'est Paris, c'est toujours plus intéressant. Et avec Neymard qui va probablement signer, c'est le petit plus!"

Ouverture au grand public vendredi

La vente des places est réservée aux abonnés jusqu'à jeudi inclus. L'ouverture de la billetterie au grand public, ce sera vendredi matin à 10h.