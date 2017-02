Ouverture de la saison des courses de lévriers à Monteux

Ce dimanche se tenait à Monteux l'ouverture de la saison des courses de lévriers, au seul cynodrome du sud-est. Une cinquantaine de chiens, accompagnés de leurs maîtres, avaient fait le déplacement.

Première sortie pour les lévriers du sud-est de la France ce dimanche à Monteux. Le Training club provençal des lévriers de course démarrait sa saison en accueillant une cinquantaine de chiens, accompagnés de leurs maîtres. La piste de sable est courte mais technique, avec des virages relevés. Les épreuves s’effectuent en fonction du sexe et de la race - petit lévrier italien, lévriers greyhound, lévriers whippet, etc.

Dans le domaine des courses de lévriers, il existe deux types de compétitions, comme l'explique Nicolas Schricke, le vice président du Training club provençal des lévriers de course. Il y a les courses comparables à celles des chevaux où l'on parie de l'argent. Et puis il y a les courses de travail, comme celle de Monteux, où il s'agit simplement d'exercer son chien en espérant également qu'il remporte un titre ou un trophée.

Coquette jauge ses adversaires avant la course © Radio France - Boris Loumagne

Parmi la cinquantaine de lévriers qui courent aujourd'hui, il y en a une qui aime se faire remarquer. Elle s'appelle Coquette, c'est un petit lévrier italien, et sa maîtresse Michelle n'en est pas peu fière: " elle est double championne de France et au championnat du monde elle a fini septième !"

Pour les maîtres des lévriers, il est impératif de changer l'image de leur discipline. L'idée selon laquelle les lévriers sont maltraités s'ils perdent une course est tout simplement fausse selon Hélène: "les lévriers que vous voyez ici sont avant tout des animaux de compagnie, et la plupart du temps ils vivent dans la maison et ils dorment sur le canapé, voire sur le lit !"

Pour admirer les lévriers du Training club provençal, rendez-vous tous les samedis après-midi à Monteux pour les sessions d'entraînement.