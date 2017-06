VIDEO - Ouverture des bouches à incendie : un rappeur fait un clip pour dissuader les jeunes

Quand il fait trop chaud en Ile-de-France, des habitants ont pris l'habitude d'ouvrir les bouches à incendie. Selon Véolia eau d'Ile-de-France, cette pratique est dangereuse et, pour qu'elle cesse, elle a fait réaliser un clip avec le rappeur Youssoupha et le basketteur Mam Jaiteh.

Véolia eau d'Ile-de-France, a décidé de donner un coup d'arrêt à une pratique qu'elle juge dangereuse. Depuis quelques années, quand la chaleur s'installe dans la région, des habitants ont pris l'habitude d'ouvrir les bouches à incendie.

Selon Véolia, cette ouverture sauvage des bouches à incendie provoquent "des dégâts, des blessures et met en péril la lutte contre les incendies". Véolia s’inquiète de voir que le phénomène prend de l'ampleur au fil des années. Le weekend dernier, plus de 250 bouches à incendie ont été ouvertes en région parisienne, en juillet 2015, il y en avait eu 500 en un mois.

Un clip pour convaincre les jeunes

Pour sensibiliser en particulier les jeunes, Véolia a fait appel au rappeur Youssoupha et au basketteur Mam Jaiteh qui jouent dans le clip. Ce clip intitulé "La bouche c'est la vie" a été réalisé par Vincent Lorca avec le concours de la mairie d'Aubervilliers, son centre aéré et les pompiers de Paris. Il met en scène les dangers des ouvertures de ces bouches à incendie. Les textes ont été écrits par Youssoupha. Très simples, très dépouillés, ils font mouche.

Le clip est diffusé sur les réseaux sociaux et You tube mais aussi par des mairies.

Les pompiers tirent aussi la sonnette d'alarme

Véolia indique que des centaines de milliers de mètres cubes d'eau potable sont perdues à cause de ces ouvertures intempestives. En cas d'incendie ces bouches à incendie ne sont plus utilisables. Il y a aussi des dangers d'inondations de rues, de parkings et de caves. Des accidents sont possibles à cause de la forte pression de l'eau qui peut former un geyser de près de six mètres de haut.

La semaine dernière les pompiers avaient déjà évoqué le problème.

Fortes #chaleurs : se rafraîchir avec les bouches d’incendie, mauvaise idée !https://t.co/KUpw8F1BTo pic.twitter.com/FaJv9PEo3R — Pompiers de Paris (@PompiersParis) May 28, 2017

La police aussi monte au créneau.