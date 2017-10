Ouvrier la semaine, artiste de cirque le week-end

Stéphane réalise depuis cinq ans son rêve: celui d'être artiste de cirque. Et toute sa famille s'y est mise. Mais cette passion ne permet pas à ce Mosellan de vivre. C'est pourquoi, la semaine, il est ouvrier à l'usine.

Vivre sa passion... qui n'en rêve pas? Un jour, Stéphane à décidé de sauter le pas. Cela fait cinq ans que cet ouvrier de chez PSA, à Trémery, originiaire de Courcelles-sur-Nied, a monté son propre cirque baptisé "Stéfano". Un goût du spectacle qui ne lui laisse aucun répit: "En ce moment je suis en poste de nuit, je fais les 3x8. Dès que j'ai terminé, c'est direction le cirque pour répéter".

"Au boulot, tous mes collègues sont au courant... faut dire que je parle tout le temps de cirque. Ils sont curieux et viennent me voir."

Un emploi du temps qui laisse que très peu de temps de libre pour profiter de sa famille. Ça tombe bien; elle l'a suivi dans cette aventure.

Tout la famille est impliquée

Toute la troupe du cirque Stéfano: Stéphane, Adeline, Sélénia et Jade (derrière la maman) ainsi que le poney, la biquett le lama et le chien. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

A commencer par Adeline, sa compagne: "Quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire", commence t-elle par déclarer tout en souriant, avant d'ajouter très vite "mais là, c'est n'est que du meilleur. Et quand on commence, c'est dur de raccrocher".

Madame à la charge des numéros avec les trois bêtes féroces de la troupe: le lama, le poney et le chien d'un an et demi; elle sert de cobaye sur scène pour les numéros de son mari, et virevolte à cinq mètres de hauteurs pour la parenthèse équilibriste du spectacle.

Numéro en hauteur pour Adeline alias Alexia. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Le tout, bien évidement, sous le regard des parents et des beaux-parents qui gèrent tantôt la caisse, tantôt le stand de friandises.

Une entreprise familiale donc, d'autant que la relève est déjà assurée. Jade et Sélénia veulent imiter papa et maman. A 6 et 9 ans, elles s'entraînent et n'hésitent pas à se montrer face au public.

La passion... et la raison

La relève est assurée pour le cirque Stéfano. Sélénia, 9 ans, s'entraîne déjà dans les airs. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

"Je préfère être au cirque", raconte d'emblée la plus grande des deux sœurs. Mais le papa, pas peu fier, et ému, préfère nuancer: "D'abord, le plus important, c'est l'école. Elle aura tout le temps de voir par la suite. Je ne les force en aucun cas. Si un jour ma femme ou mes filles n'ont pas envies, on ne montera pas ou plus le chapiteau".

Car le trentenaire sait combien d'efforts sont nécessaires pour sa passion, pour cela que ce "timide" comme il se qualifie, conserve son poste d'ouvrier. "Les week-ends, on se déplace partout en Moselle. Dans la roulotte, il n'y a pas d'électricité, donc pas la télé pour les petites, c'est spartiate. Il faut monter le chapiteau, le démonter, dans le froid, la chaleur...".

Mais n'y voyez rien d'extraordinaire, en tout cas c'est ce papa qui l'affirme: "Chacun a sa passion, mes collègues participent à des marathons, moi, c'est ça". On ne va pas donc en faire tout un cirque non plus.