Découvrez le tube "Ovalie" : la nouvelle chanson préférée d'Emmanuel Macron ?

Le groupe Wazoo et les jeunes du lycée Georges-Pompidou d'Aurillac (15) ont imaginé une chanson et enregistré un clip en hommage à la vache Ovalie

Ovalie, la fierté des Auvergnats

Après une arrivée très remarquée au Salon de l'Agriculture 2023 à Paris, la vache Ovalie a désormais sa propre chanson et son propre clip. Derrière ce projet fou, le groupe Wazoo révélé au grand public en 1999 avec son titre " La Manivelle ".

ⓘ Publicité

"Pour une fois qu'on a une Miss Auvergne qui monte à Paris, on devait lui rendre hommage en chanson" a expliqué d'un ton amusé Jeff Chalaffre, l'un des leaders du groupe, invité de Romain Ambro sur France Bleu Paris.

"L'idée, c'était de la jouer décalé avec cette vache qui monte faire la belle".

Pour imaginer ce titre " Ovalie ", le musicien a travaillé avec les élèves de Terminale Bac Pro du Lycée agricole EPL Georges Pompidou ENILV d'Aurillac (15).

Des tracteurs, des bottes de paille... et un refrain qui reste en tête !

"Ovalie Ovalie, c’est une Salers, on en est fier

Ovalie Ovalie, elle représente notre terre

Tu verras ce s’ra la Kiffance

Autant qu’un jour de transhumance

Tu s’ras entourée d’une foule

Pire qu’une invasion de mouches"

Les élèves de Terminale Bac Pro du Lycée Georges-Pompidou d'Aurillac (15) ont travaillé avec le groupe Wazoo pour le clip "Ovalie" - clip vidéo

Hasard du calendrier : le jour du tournage, Ovalie a mis au monde ses deux jumelles : Utopie et Utopia ! Une belle surprise pour tous les étudiants...

A l'Elysée, on adore la chanson !

Sur Youtube, Emmanuel Macron a félicité le travail des lycéens

Sur YouTube , le compte officiel d'Emmanuel Macron a posté un commentaire de félicitations : "Bravo aux étudiants du lycée agricole d'Aurillac, quel talent ! Magnifique mise en avant du savoir-faire auvergnat. On se voit au Salon ?".

Rendez-vous est pris : avec ou sans le Président, un showcase est prévu le mercredi 1er mars en présence du groupe Wazoo et des lycéens dans le Hall 1.

Ovalie, la vache égérie 2023 attend les visiteurs dans le Hall 1 du Salon de l'Agriculture © Radio France

Déjà + de 50.000 vues pour le clip !

Les éleveurs d'Ovalie sont évidemment ravis d'un tel hommage.

"On est très fiers de cette chanson. Nos enfants adorent et figurent eux-aussi dans le clip. Notre fils de 3 ans est fan et tous les matins, il nous met cette chanson au réveil !" a révélé avec humour Marine, l'éleveuse, au micro de France Bleu Paris.