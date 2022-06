Paimboeuf : ils mettent 70 heures pour descendre toute la Loire à la rame depuis Roanne

Après une édition test en 2021, la première course "Loire 725" est en train de se terminer entre Roanne et Paimboeuf. Pourquoi 725 ? Parce que c'est le nombre de kilomètres entre les deux villes, c'est-à-dire une grande partie du fleuve. Une centaine de concurrents en canoë, en pirogue ou encore en paddle sont partis le dimanche 19 juin à bord de 80 embarcations. Les premiers sont arrivés dès ce jeudi, le 23 juin. Les derniers ont jusqu'à samedi 22 heures pour rallier l'estuaire.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Chaque matin, on repart et on sait qu'on va souffrir"

Pieter Paauw et Jean-François Boucher remportent cette première édition officielle en équipe sur leur kayak biplace. Ils ont mis 70 heures et 45 minutes pour boucler le parcours. "C'est un immense bonheur quand on passe la ligne d'arrivée", glisse Jean-François Boucher dans un sourire. Parce que la course est très longue et très intense. Les concurrents pagaient 16 heures par jour. "Il y a la fatigue, les douleurs et chaque matin, on sait qu'on repart et qu'on va souffrir, souffle ce Tarnais. Dès qu'on est bien, on en profite pour accélérer et ensuite on le paye".

On sentait que le bateau était scotché sur le fond.

La plus grosse difficulté, pour eux, a été le manque d'eau lié à la sécheresse. "L'an dernier, j'ai participé à l'édition test et j'ai tout le temps eu du courant, analyse cet homme de 51 ans. Je n'ai jamais eu de problème de banc de sable ou de rocher qui affleure. Alors que cette année, dès le début de course, ça a été très compliqué. Malgré nos expériences, on a quand même sauté sur les cailloux plusieurs fois. Donc on a compris que ça allait être très compliqué tout le long, tout le long, tout le long. Comme, en plus, on est deux sur le bateau, on est quand même plutôt lourd, donc il nous faut un peu plus d'eau sous la coque pour bien glisser. On sentait que le bateau était scotché sur le fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on est arrivé plus tard que ce qu'on avait prévu." En un peu moins de quatre jours et demi. Sacrée performance.