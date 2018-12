Allier : le PAL s'apprête à recruter 300 saisonniers à Saint-Pourçain-sur-Besbre

La campagne de recrutement va démarrer début janvier mais vous pouvez déjà envoyer vos candidatures au Parc Animalier et de Loisirs, via Pôle Emploi. Particularité cette année : des postes seront ouverts aux seniors.

Saint-Pourçain-sur-Besbre, France

Et si vous deveniez saisonnier au PAL ? Le Parc Animalier et de Loisirs implanté à Saint-Pourçain-sur-Besbre dans l'Allier s'apprête à recruter 300 saisonniers en 2019. Le site a accueilli 642.000 visiteurs en 2018. Un record et l'objectif, c'est de le dépasser l'an prochain.

Pour faire fonctionner cette grosse machine, il faut du personnel ! Les postes sont variés. Ça va de la billetterie à la restauration. Guillaume Picard est le responsable du recrutement et de l'encadrement des saisonniers au PAL : "on propose plusieurs types de contrat. De 7-8 mois à des contrats de 2-3 mois qui sont plutôt destinés aux étudiants en général. Les contrats plus longs sont davantage destinés aux demandeurs d'emploi. Et puis des contrats de professionnalisation qui peuvent aller jusqu'à 18 mois".

Les Lodges générateurs d'emplois

Les profils des postes sont assez identiques à ceux de l'an dernier. Ils sont organisés en deux volets : il y a d'abord le volet "exploitation du parc" (attractions, boutique, accueil). Et le volet "hébergement", puisque le parc accueille des Lodges depuis 2013. Le PAL recherche donc des femmes de chambre, serveurs, réceptionnistes, etc). Cela représente une trentaine de postes à pourvoir.

Le PAL va lancer sa campagne de recrutement mi-janvier © Radio France - Lauriane Havard

Saisonnier à n'importe quel âge

Et ce n'est pas forcément pour les "djeuns"! On peut être saisonnier à n'importe quel âge, selon Guillaume Picard : "Toute personne qui a un profil qui peut correspondre à celui de l'entreprise est la bienvenue. Qu'elle est 20 ou 60 ans. J'oriente les personnes en fonction de leur disposition et de leur profil. Je pense notamment à un sexagénaire qui a postulé l'an dernier et qui avait travaillé au Club Med une bonne partie de sa vie. Il communiquait très bien et était à l'aide avec le public. Je l'ai donc mis aux attractions".

La Campagne de recrutement sera officiellement lancée en janvier 2019. Mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos candidatures via Pôle Emploi. Et puis un job dating, entretiens en direct avec les employeurs du PAL, sera organisé à Dompierre-sur-Besbre le 15 janvier prochain. les entretiens concrets de recrutement commenceront début février.