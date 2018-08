C'est la fin d'un an de solitude. Pong, le panda roux du zoo de Lille, vient de faire la rencontre d'une nouvelle femelle. Elle s'appelle Mambo, elle a deux ans et elle vient d'Angleterre. Les visiteurs peuvent la découvrir depuis ce mercredi matin.

Il est resté tout seul pendant un an, presque jour pour jour. Mais ça y est, Pong le panda roux du zoo de Lille, a (enfin) retrouvé une nouvelle femelle. En août 2017, il avait perdu sa compagne Zou-Ane, décédée à l'âge de 17 ans (l'espérance du panda roux est de 10 ans dans la nature, 12 ans en captivité). Ce mercredi matin, la vedette du parc a donc eu de la visite. Une nouvelle femelle est arrivée dans l'enclos et la rencontre s'est très bien passée.

La vedette du zoo de Lille, Pong le panda roux, a enfin retrouvé une compagne ! Elle s'appelle Mambo et vient d'Angleterre. Elle a decouvert sa nouvelle maison et son nouveau compagnon ce matin ! #pandaroux#zoo#Lillepic.twitter.com/VflG13uoRi — France Bleu Nord (@fbleunord) August 8, 2018

La nouvelle venue s'appelle Mambo. Elle a deux ans (Pong en a treize de plus) et elle vient d'Angleterre. Elle est arrivée au zoo de Lille au mois de juin mais a découvert sa nouvelle maison (et donc son nouveau compagnon) seulement cette semaine. Entre temps, Mambo restait dans sa volière le temps de s'acclimater. Plus jeune et donc plus vive, la direction du zoo a décidé de renforcer les barrières de l'enclos pour éviter toute tentative de fuite.

Pour leur premier rendez-vous, les deux pandas se sont soigneusement évités. Ils ont simplement changé quelques regards. Le mâle Pong semblait un peu timide. "Il est regardant, peut-être un peu méfiant, constate Géraldine Blanche, la responsable du zoo de Lille. Cela va prendre un petit peu de temps mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'animosité."

Pong, le panda roux du zoo de Lille, est resté sans compagne pendant une année presque jour pour jour. Une nouvelle femelle appelée Mambo est arrivée ce matin #Lille#zoo#pandarouxpic.twitter.com/swMKVZwv8a — France Bleu Nord (@fbleunord) August 8, 2018

"On aurait aimé avoir des petits, mais ce couple n'est pas destiné à la reproduction en captivité. En revanche, s'ils en ont envie, ça se fera ! Seulement, Pong est âgé : il a 15 ans et c'est pour ça qu'on ne mise pas tout sur lui."

Cette arrivée n'est pas seulement une bonne nouvelle pour Pong. C'est aussi l'occasion de faire venir encore plus de monde dans les allées du zoo lillois. Les pandas roux sont à l'entrée du parc et pour les visiteurs, c'est toujours un moment très attendu. "Cela reste des mascottes, poursuit Géraldine Blanche. En plus ce sont des animaux qui ressemblent à de belles peluches. On espère que ça va attirer du monde."

En juillet, 46.000 personnes ont acheté leur ticket. C'est mille de plus que l'an dernier. Avec l'arrivée de Mambo, le mois d'août s'annonce encore meilleur. Pour visiter le zoo de Lille, comptez 4 euros le plein tarif, 2 euros le tarif réduit. C'est gratuit pour les moins de 5 ans.