Papillon, libellule, luciole : en fait, elles sont horribles ces sales bêtes !

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent. Parfois, on les croit beaux, on admire leurs couleurs, on les trouve gracieux. En fait, ils sont... horribles vus de près !

Le papillon est un gros dégoûtant

Avec ses couleurs éclatantes, c'est la star de nos prairies. Si on aime le papillon de jour pour les motifs de ses ailes, on va se le dire : il a quand même une drôle de tronche !

Pour se nourrir, il butine du nectar de fleur, mais ce n'est pas tout. Avec sa trompe, il déguste urines, suintements d'excréments et humeurs de cadavres. Est-ce dégoûtant ? Oui, et ce n'est pas fini !

Le papillon picole purement et simplement. Il sirote tranquillement des fruits trop mûrs, des fruits qui sont par conséquent alcoolisés.

Pensez-y la prochaine fois qu'un papillon vole en zigzag autour de vous.

La libellule est carrément monstrueuse

Au cours de son histoire, la libellule n'a pas toujours été cet insecte léger qui peuple les plans d'eau.

Au temps des dinosaures, la libellule est géante. Avec son envergure de 80 cm, elle a presque la largeur d'une porte.

Dans sa jeunesse, c'est pire : elle ressemble à la créature du film Alien !

Reprenons : la larve de libellule grandit dans l'eau. Pour se nourrir, elle attrape à la volée têtards et poissons grâce à une mâchoire éjectable. Sa mâchoire se déplie comme dans le film Alien pour attraper des proies.

Et pourtant, les libellules adultes restent un symbole d'amour car elles s'accouplent en formant un cœur

La luciole est moche

Ce que l'on appelle "luciole", c’est souvent autre chose. En réalité, une luciole vole, elle clignote et elle est plutôt rare en France.

Chez nous, on trouve plutôt des vers luisants et là, on est loin de la pimpante luciole des dessins animés. Le ver luisant est mou, plat, brunâtre... Le ver luisant est moche.

Mais le pire, c'est qu'avec ses pattes et ses antennes, le ver luisant n'est même pas un ver ! Son vrai nom, c'est lampyre !

