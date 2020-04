Pâques : des Bretons s'organisent pour livrer des œufs de Pâques aux résidents d'un Ehpad

Des habitants d'Elliant (Finistère) ont préparé et décoré cent œufs de Pâques pour les offrir aux résidents de l'Ehpad de la commune. Une façon de dire aux aînés qu'on ne les oublie pas pendant cette période de confinement et pendant ce week-end de fête.

Les habitants d'Elliant dans le Finistère n'oublient pas leurs aînés pendant ce week-end de Pâques. Plusieurs familles de la commune ont réalisé et décoré cent œufs de Pâques à destination des résidents de l'Ehpad de la commune. Parents et enfants ont ainsi mis la main à la pâte depuis le week-end dernier pour finir les œufs à temps. "Certains ont décoré les œufs, d'autres en ont mangé beaucoup aussi", sourit Céline, à l'initiative du projet.

"Tous les ans, avec mes enfants, on récupère les œufs de nos poulettes, on les décore et on les donne à nos proches. Mais cette année, ce n'était pas possible, alors on s'est dit qu'on allait les offrir à nos anciens de l'Ehpad, parce qu'on pense à eux et ils doivent se sentir seuls sans leur famille", indique Céline, qui a aussitôt fait part de son projet au maire de la commune.

Tous les œufs sont différents, certains peints, d'autres coloriés ou avec des collages.

Avec elle, plusieurs autres familles d'Elliant ont contribué. "Quand on a su qu'il y avait 65 résidents, on savait qu'on n'y arriverait pas tout seul avec ma famille, donc nous avons fait appel à nos amis et connaissances dans le village, qui ont également fait appel à leurs copains", explique-t-elle.

Il a fallu cinq jours pour réaliser tous les œufs. "Nous avons déposé les œufs jeudi, assez tôt, pour les mettre en quarantaine et donc éviter des éventuels transferts de microbes pour les résidents", poursuit cette Finistérienne. Confinement oblige, les œufs ont été faits avec les moyens du bord. "Ils sont tous différents : certains sont peints, d'autres coloriés ou avec des collages. Certains sont des personnages, d'autres sont à l'effigie de la Bretagne. En fait, chacun y a mis un peu de soi", confie Céline.

Les œufs devraient être donnés ce dimanche aux résidents par l'intermédiaire du directeur de l'Ehpad. La mairie, de son côté, a ajouté des chocolats.