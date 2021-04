VIDEO - Par Toutatis ! Cette artisan d’art de Côte-d’Or va produire la vaisselle du futur « Astérix »

Installée à Veuxhaulles-sur-Aube, 200 habitants aux confins de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne et de l'Aube, Nathalie Chapuis travaille le bois dans sa boutique « L’Atelier de la faine ». Entourée de ses tours à bois, de ses scies circulaires, de ses bouts d'érable, de hêtre et de boulot tout le monde la connaît et l’apprécie dans la petite commune.

Un coup de téléphone auquel elle ne s’attendait pas

« Elle nous a déjà offert plusieurs bols en bois qu’elle fabrique » dit par exemple un voisin. A 50 ans, Nathalie Chapuis, ne s’attendait pas à recevoir l’appel téléphonique d’une membre de la production du futur Astérix que doit tourner Guillaume Canet. Elle voulait de la vaisselle en bois pour les scènes de banquet du film.

Elle a failli s’étrangler avec son café

La suite c’est Nathalie Chapuis qui la raconte. « J’étais en train de boire mon café tranquillement vers 9H, je reçois un coup de fil d’une dame qui me dit qu’elle est décoratrice de cinéma, qu’ils vont tourner un nouvel Astérix. Elle m’explique qu’elle est intéressée par des pièces. Sur le coup je me suis dit que c’était quelqu’un qui me faisait une farce. Finalement un quart d’heure après j’ai reçu un mail avec son adresse et je me suis rendu compte que c’était bien vrai ».

La production du film souhaite que Nathalie fabrique ce genre de plats sur pied pour y déposer des pâtisseries © Radio France - Thomas Nougaillon

Nathalie produit toutes sortes d'objets en bois notamment ces petits bols qui peuvent contenir toute sorte d'aliments dont de la soupe © Radio France - Thomas Nougaillon

Repérée un peu par hasard sur le net

C’est sur internet que la production du film a repéré notre artisan d’art installée à Veuxhaulles-sur-Aube depuis 2013 et plus habituée à vendre ses pièces sur les marchés de la région. Même si le web lui permet aussi d’avoir des clients aux quatre coins de la France et même en Belgique depuis plusieurs années.

Ils vont se casser mes plats sur la tête !

« Elle a tapé ‘vaisselle gauloise’ sur internet et je suis sortie en premier, c’est le gros coup de bol, elle a tapé les bons mots clés ! Elle a appelé et on a fait affaire ». Nathalie Chapuis doit livrer une vingtaine de pièces en bois : des plats à gâteaux et des présentoirs pour le mois de juin prochain. Si elle ne compte pas gagner des mille et des cents ou se faire de la pub grâce à ce film elle redoute tout de même une chose : « si ça se trouve ils vont se casser les plats sur la tête, j’aurais passé des jours entiers à faire ma vaisselle et ils vont se la jeter dessus » glisse-t-elle un grand sourire aux lèvres.

Je livrerai moi-même cette vaisselle au studio

Ce film "L’empire du milieu", 5e opus des aventures d'Astérix et Obélix doit être réalisé par Guillaume Canet. Initialement le tournage était prévu pour l'an dernier mais a dû être reporté à 2021 en raison de ce que vous savez. Nathalie Chapuis assure qu’elle livrera elle-même sa production au studio de Bry-sur-Marne. « Si ça se trouve je ne verrai que le gardien à l’entrée, mais c’est bien, ça fait plaisir ! »