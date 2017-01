"Parce qu'on ne va pas encore attendre six mois", un restaurateur dijonnais fête le 14-juillet avec six mois d'avance

L'idée lui est venue au cours d'une soirée derrière son comptoir : "et si on fêtait le 14-juillet en avance cette année ?" Aussitôt dit, aussitôt fait, Philippe Allaire, le patron de la Brasserie des Trois Forgerons, à Dijon, se met au travail. Le 14 juillet, c'est donc ce vendredi 13 janvier 2017 !

S'il l'organise ce vendredi soir 13 janvier 2017, c'est parce que les soirées à thèmes dans sa brasserie ont lieu habituellement les vendredis. Ce "14-juillet" va commencer à 16h et se terminera sans doute un peu tard dans la nuit. Au menu : bien sûr une buvette, de la restauration en intérieur, mais aussi, un barbecue et des jeux pour les enfants dans la cour! Bref ce vendredi soir dans le quartier des Bourroches on va faire la fête dans une ambiance conviviale et détendue malgré le froid.

L'idée lui est venue au cours d'une soirée dans son bar avec quelques amis. Philippe Allaire, originaire de Genay, dans le canton de Semur-en-Auxois, s'est mis en tête d'organiser cette soirée sur le modèle de la fête de village. Les fêtes de son enfance avec des jeux et des jouets pour les enfants!

"En fait je vais ouvrir la cour en grand, au fond je vais mettre le barbecue et la tireuse à bières, vu qu'il va faire un peu froid, j'ai prévu le vin chaud! Après il y aura une petite pêche au canard, un chamboule-tout, un lancer d'anneaux, le thème c'est vraiment la kermesse de village"

Philippe Allaire va organiser ce qui va très certainement être le premier barbecue de l'année 2017 en Côte-d'Or! © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas besoin de réserver pour cette soirée "14-juillet", il suffit de se présenter au 27 de la rue des Trois Forgerons à partir de 16 heures. Philippe Allaire ne sait pas du tout si cela va marcher, si cela va attirer du monde. Mais peu importe.

"Je ne me fixe pas un nombre de personnes (...) c'est une première donc on verra si ça prend ou pas (...) je me dis qu'on verra bien (...) de l'instant que je passe un bon moment moi ça me va !"

Philippe Allaire est chef cuistot il a notamment officié à "L'Émile Brochettes" et à "L’Épicerie", des restaurants de la place Émile-Zola à Dijon il y a quelques années avant de monter sa propre affaire, il y a près de 3 ans après une période de chômage. Dans sa petite brasserie il emploie une serveuse et un apprenti. Il peut recevoir une quarantaine de personnes.

Philippe a parfois de drôles d'idées derrière son comptoir! © Radio France - Thomas Nougaillon

