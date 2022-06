VIDÉO - Sur TikTok, cette lycéenne de Pau dénonce les failles de Parcoursup et récolte 2 millions de vues

On dirait bien qu'une Paloise a trouvé la faille de Parcoursup. Elle s'appelle Lucièle, 18 ans, elle est au lycée Saint-John Perse à Pau. Au moment de faire ses vœux sur la plateforme Parcoursup, elle s'est trompée. Elle a sélectionné sans faire exprès une licence qu'elle ne voulait pas. Elle a donc décidé de faire une lettre de motivation assez originale. Lucièle a envoyé la recette du russe, spécialité béarnaise, gâteau moelleux avec une crème au praliné. La lycéenne a fait une vidéo sur TikTok qui a récolté plus de 2 millions de vues.

Je souhaite vous faire part d'une recette traditionnelle française : le russe

Lucièle a soigné l'accroche de sa lettre de motivation avec une citation de Coluche : "La cuisine anglaise : si c'est froid c'est de la soupe, si c'est chaud c'est de la bière". La Paloise poursuit "La cuisine française étant plus raffinée, je souhaite vous faire part d'une recette traditionnelle française : le russe". Objectivement, il y a peu de rapport entre la recette de cette pâtisserie béarnaise et la licence demandée par erreur. Non vraiment, pas de rapport entre un biscuit moelleux avec une crème au praliné et une licence Droit Santé.

Les lettres de motivation sont-elles lues ?

"De base, c'était pour la blague, explique Lucièle. Après je me suis dit, autant en faire un TikTok pour montrer aux gens qu'ils ne regardent pas les lettres de motivation. Dans les vœux sélectifs, je pense qu'ils regardent mais les facs, ils n'ont pas le temps, il y a tellement de demandes. Je pense qu'ils ne regardent que les appréciations et les notes alors qu'on passe un temps fou à préparer les lettres de motivation".

La lycéenne reconnaît qu'elle avait "un bon dossier à côté quand même". Elle sourit en pensant aux commentaires laissés sous la vidéo qui a eu un énorme succès : "Dans les commentaires, il y a des gens qui n'ont pas été acceptés alors qu'ils avaient fait une très bonne lettre de motivation. Des commentaires marrants du style 'C'est une recette de cuisine qui me pique ma place', c'était drôle !" Le 2 juin, jour des résultats de Parcoursup, cette élève du lycée Saint-John Perse à Pau était 13e sur liste d'attente et finalement son vœu a été accepté.