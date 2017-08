Pari réussi pour le tourangeau Baptiste Dubanchet qui a traversé l'Océan Atlantique en pédalo

Après plus de trois mois de traversée, Baptiste Dubanchet a enfin réussi son pari. Traverser l'Océan Atlantique en pédalo. Parti d'Agadir au Maroc en avril dernier, le Tourangeau de 28 ans a rejoint la terre ferme de la Guadeloupe ce vendredi. Un défi pour lutter contre le gaspillage alimentaire

C'est fait ! Baptiste Dubanchet vient d'arriver en Guadeloupe, précisément à St-François sur la côte Est de l'île. Après plus de trois mois de traversée en pédalo. Un sacré pari.

Imaginez-vous tout seul au milieu de l'Océan Atlantique sur un gros pédalo de 7m50 à pédaler pendant des mois contre la houle et les courants. Avec pour seule nourriture, des aliments officiellement périmés depuis des années, plus de dix ans même pour certains féculents. Mais tout à fait consommable selon Baptiste Dubanchet. C'est le but de ce défi hors-normes, montrer l'absurdité de ces mentions que l'on voit sur certains produits alimentaires. Le fameux "à consommer de préférence avant le".

Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, Baptiste avait apporté des lentilles et du riz périmé depuis plus de 10 ans - Baptiste Dubanchet

Mais la fatigue et la solitude ont très vite compliqué la traversée. Très peu de communications avec la terre et ses proches, des repas de plus en plus allégés, car les stocks diminuaient, d'ailleurs, les derniers jours de traversée se sont faits sans sucre ni chocolat.

Sans parler des conditions météos souvent très difficiles. Comme au départ, en avril, lorsque Baptiste, après treize jours de mer, avait dû faire demi-tour à cause de vents contraires trop violents. Plus de trois mois plus tard, le voilà donc enfin arrivé aux Antilles. Mais son périple n'est pas terminé. Prochain défi, rallier New York en vélo depuis Miami.