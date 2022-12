Musée Grévin : à quoi ressemble la statue du premier YouTubeur ?

Réuni aux côtés de sa famille et ses amis, le jeune Lucas Hauchard, alias "Squeezie " sur YouTube et Twitch, a inauguré son double de cire au Musée Grévin ce jeudi 2 décembre lors d'une soirée très attendue par tous les fans.

ⓘ Publicité

Retour sur cette soirée en images et sur le choix de ce jeune homme de 26 ans qui collectionne les succès !

Squeezie, la plus grande star des réseaux sociaux en France

A lui seul, Squeezie cumule plus de 17 millions d'abonnés , principalement les 13 ans et plus : cette cible des jeunes si volatile et difficile à capter, tous friands des contenus proposés sur Youtube, Twitch et Tiktok.

Une cible sur laquelle l'Académie Grévin n'hésite pas à miser : en accueillant pour la première fois un vidéaste issu des réseaux sociaux, le Musée Grévin s'assure un nouveau public désireux de venir immortaliser et faire un selfie avec leur star préférée.

loading

Toutes les stars du web réunies à Paris

Parmi les convives présents lors de l'inauguration, les plus grands internautes de France étaient réunis pour venir saluer le parcours de leur "frérot".

Les YouTubeurs de France réunis lors de l'inauguration de la statue de Squeezie au Musée Grévin - Virginie Ribault

Dans des messages vidéos, tous ont tenu à saluer "son travail", "sa détermination", lui qui a beaucoup contribué à populariser le monde d'internet et le travail acharné des vidéastes amateurs.

loading

Des mains moulées directement sur les siennes

Pendant plusieurs mois, sculpteurs, peintres, artisans, stylistes, se sont relayés et ont façonné sa statue jusqu'à obtenir un résultat plus vrai que nature !

Le YouTubeur Squeezie et son double de cire, lors de l'inauguration de sa statue de cire au Musée Grévin à Paris - Virginie Ribaut

Natsu , son chien (un shiba inu de 3 ans) l'accompagne désormais lui aussi dans la salle des colonnes aux côtés d'autres personnalités comme Céline Dion, Brad Pitt, George Clooney et Le Petit Nicolas.

Une fierté pour toute la famille de Squeezie et notamment sa grand-mère qui lui a fait découvrir l'établissement lorsqu'il était enfant.

loading

Trois nouvelles personnalités à venir en 2023

Interrogé sur les prochaines personnalités à rentrer au Musée Grévin en 2023, le Directeur Général Yves Delhommeau a dévoilé trois nouveaux noms :

loading

le roi d'Angleterre Charles III

la comédienne Audrey Fleurot

le footballeur Antoine Griezmann

Une façon pour le Musée Grévin , même après 140 ans d'existence, de rester plus que jamais dans l'air du temps !