Paris : déclarée morte, une femme revient à la vie grâce à deux policiers

Le médecin du Samu de l'hôpital Salpêtrière avait déclaré morte une femme de 49 ans, jeudi dernier à Paris. Il avait signé son certificat de décès à 18h10. Une heure plus tard, la police la ressuscite.

Une femme revient à la vie à Paris grâce à deux policiers. Une Parisienne de 49 ans qui souffre d'anorexie sévère depuis l'âge de 20 ans avait été secourue jeudi dernier par les pompiers et le Samu chez elle dans le 13e arrondissement. C'est sa fille qui donne l'alerte après l'avoir trouvée inanimée à son domicile.

La police est appelée pour un arrêt cardiaque. Les pompiers de la caserne Massena arrivent. Le médecin du Samu de l'hôpital Salpêtrière constate que la femme ne respire plus. Il est 18h10. Il la déclare morte et signe le certificat de décès avec "un obstacle médico-légal", ce qui se fait quand la cause de la mort est suspecte. Une heure plus tard la police prend le relais.

Pour mener à bien les constations les policiers soulèvent le drap et constatent des mouvements au niveau du ventre. La police commence un massage cardiaque. Le coeur de la femme recommence à battre normalement; Elle est revenue à la vie. Transportée à l'hôpital Necker, elle a été admise dans le service réanimation.