Paris : des galettes des rois sans fèves

A Paris, en 2017, deux pâtissiers ont décidé de ne pas mettre de fèves dans leurs galettes. Ils la donnent à part. Cela permet de la glisser où on veut.

Une galette sans fève, c’est nouveau mais cela pourrait faire des émules. Au moins deux pâtissiers vendent des galettes sans fèves à Paris et l'idée plait aux clients.

Nous, on trouve ça rigolo : Arnaud Larher, pâtissier, meilleur ouvrier de France

L’idée de la galette sans fève a été ramenée du Japon par le pâtissier Arnaud Larher. Là-bas, pas question de mettre un objet non alimentaire dans un gâteau. Le pâtissier trouve l’idée amusante et il décide de proposer cette galette sans fève à ses clients. "Ça permet aux gens, quand ils coupent la galette, de pouvoir mettre la fève là où ils ont envie. Et les gens trouvent ça ludique", dit-il. Aux Etats- Unis aussi il y a des galettes sans fèves. C'est un moyen, pour les pâtissiers américains, d’éviter les procès pour étouffement ou dents cassées.

Cela permet d'éviter les oublis

Dans une pâtisserie de la rue Caulaincourt dans le 18e arrondissement de Paris, la fève est proposée à part dans une petite boite. "C’est pour éviter les oublis", précise Nicolas, le vendeur, aux clients surpris par cette proposition. Les pâtissiers, qui fabriquent des milliers de galettes, ont chaque année des clients qui reviennent en expliquant qu’ils n’avaient pas de fèves dans leur galette, raconte Arnaud Larher. Avec la fève proposée à part, ça n'arrivera plus.

Comment mettre la fève dans la galette

C’est tout simple : comme la pâte feuilletée a tendance à se soulever naturellement, il suffit de glisser la fève dans un interstice de la galette. Les plus malicieux peuvent aussi aider le hasard pour couronner un roi ou une reine de leur choix. Il suffit de mettre la fève dans l’une des parts une fois la galette coupée.

Pas de fève dans la galette de l’Elysée

A l’Elysée, on pratique la galette sans fève depuis longtemps. C'est une tradition qui remonte au Président Valéry Giscard D’Estaing. Protocole oblige : il ne doit pas y avoir de roi dans une République.