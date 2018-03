Paris

Une dizaine de personnes sont entrées au Louvre lundi matin à 10h30 pour protester contre le mécénat de Total en faveur du musée parisien. Ces militants de la cause climatique étaient entièrement vêtus de noir. Ils voulaient symboliser les victimes des activités pétrolières, a précisé l'ONG 350.org.

Ils se sont allongés dans l'une des salles les plus visitées du musée devant le célèbre tableau de Géricault, "Le Radeau de la méduse". Des militants ont crié des slogans contre l'action du groupe pétrolier. Le Louvre a fait évacuer les visiteurs de la salle. Les militants sont restés là deux heures avant de repartir. Il n'y a eu aucune intervention de la police ou des vigiles.

Des actions à répétition

Cette campagne "Libérons le Louvre" a été lancée par un collectif d'associations emmené par 350.org. Elle demande au Louvre de mettre fin à son partenariat avec la Fondation Total. Elle met en avant la lutte contre les dérèglements climatiques et dénonce les énergies responsables du réchauffement planétaire.

Il y a un an, en 2017, une trentaine de militants étaient venus déposer un tapis de tissus noirs au pied de la Victoire de Samothrace, pour former une "rivière de pétrole" symbolique. Ils avaient amené des tracts où on pouvait lire : "Total soutient le Louvre/Le Louvre soutient Total - #zerofossile". Quelques mois plus tard, les bassins extérieurs du Louvre avaient été victimes d'une "marée noire". Les militants avaient mis dans l'eau un colorant noir "100% naturel" avaient-ils précisé.

D'autres musées ont cédé

En janvier 2017, le président du musée, Jean-Luc Martinez avait écrit au responsable de l'ONG 350.org France. Il avait expliqué que Total apportait un "soutien financier décisif" pour toute une série d'actions comme des expositions, des rénovations, de l'éducation culturelle ou encore des actions sociales.

Total est partenaire du Louvre depuis près de 20 ans. Ce musée n'est pas le premier à être dans le collimateur des militants écologistes. D'autres institutions culturelles ont déjà été visées par cette campagne, comme la Tate de Londres qui a fini par renoncer au soutien de BP en 2016.