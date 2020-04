Paris : des renardeaux ont été aperçus au Père Lachaise

Après les cerfs à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne, une famille de renards a été photographiée par le conservateur du cimetière du Père-Lachaise à Paris, dans le 20e arrondissement. Les humains sont confinés depuis le 17 mars dernier alors la faune reprend ses droits en ville. Les images sont de plus en plus nombreuses et amusent les internautes. Des cerfs déambulent dans les villes, des canards arpentent les rues de la capitale et les renards sortent prendre l'air.

Les images prises par le conservateur du cimetière du Père-Lachaise ont été relayées par Pénélope Komitès, l’adjointe à la maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et des affaires funéraires. Un moment de tendresse. Sur ces images, on peut apercevoir deux renardeaux. En tout, il y en aurait quatre.

À lire aussi : VIDÉO : Les cerfs prennent les rênes de la ville en plein confinement à Boissy-Saint-Léger