Paris : des squelettes de dinosaures à vendre aux enchères à Drouot

Des squelettes de dinosaures, des pierres extra-terrestres, un fragment de Lune et une trace d'ammonite vont êtes vendus aux enchères mardi 16 avril 2019 à Paris, a annoncé l'hôtel Drouot ce mercredi. Ils valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils seront exposés du 13 au 16 avril.

Paris

Vous avez toujours rêvé d'avoir un dinosaure dans votre salon. C'est possible à condition d'avoir un peu de place et pas mal d'argent.

Quatre squelettes de dinosaures du Jurassique et du Crétacé supérieurs vont être vendus aux enchères le mardi 16 avril à Paris. Ces squelettes ont entre 72 et 161 millions d'années. Ils ont été estimés entre 600.000 et 900.000 euros. Les enchères auront lieu à l'hôtel Drouot. La salle des ventes l'a annoncée ce mercredi.

Si vous n'êtes pas acheteur, vous pouvez quand même aller admirer ces "pièces". Trois jours d'exposition publique sont prévues du 13 au 16 avril, à l'hôtel Drouot.

Un Ornitholeste, un Othnielia et deux Hypacrosaure à crête à acheter

Un Ornitholeste, l'un des plus agiles et féroces carnivores, et un Othnielia, dinosaure herbivore, découverts dans le Comté de Johnson, dans le Wyoming aux États-Unis, seront proposés ensemble dans une scène de combat.

Un autre couple formé par un Hypacrosaure à crête et son petit, découverts dans le Montana, sont également au catalogue. Ce sont les plus chers.

Des pierres extra-terrestres et des traces d'ammonite à acquérir

Onze pierres extra-terrestres dont un fragment de Lune tombé sur Terre il y a plusieurs centaines d'années et pesant 371 grammes seront aussi mis en vente ce même jour.

Il y aura aussi dans la salle une impressionnante trace d'ammonite, un mollusque céphalopode, relatant le chemin parcouru par l'animal au fond de la mer sur treize mètres il y a près de 150 millions d'années. Elle est estimée à 45.000 euros.

Une autre vente prévue en juin 2019

Si vous ratez ces enchères, vous aurez une deuxième chance en juin. Un dinosaure herbivore du Jurassique, cousin du Diplodocus, présenté dressé sur ses pattes arrières sera proposé à la vente. Son prix devrait s'envoler vers les deux millions d'euros. Encore faudra-t-il trouver un acheteur.

En novembre, deux squelettes de dinosaures, un Allosaurus et un Camptosaurus, estimés chacun entre 500.000 et 800.000 euros sont rentrés au bercail. Personne n'en a voulus.