Paris : devant l'université, une publicité accusée d'inciter les étudiants à se prostituer

Un panneau publicitaire pour un site sulfureux a été aperçu à proximité des universités Paris Descartes et Pierre et Marie Curie depuis le début de la semaine. Déclenchant des réactions indignées.

Le site se présente comme "un réseau de rencontres en ligne pour hommes et femmes adultes de plus de 18 ans, à la recherche d'une relation mutuellement avantageuse aussi bien pour l'un que l'autre". En clair, il propose à des "sugar daddy" ou "mama" (personnes plutôt âgées et aisées) de trouver de la compagnie, moyennant de l'argent.

Devant les facs de Paris-Descartes... pic.twitter.com/KQ5u3Fshry — Fabien Pitois (@FPitois) October 25, 2017

Depuis le début de la semaine, un panneau fait la publicité de ce site aux abords du campus de l’université Pierre et Marie Curie, et devant le campus de l’université Paris Descartes, rue des écoles, dans le VIe arrondissement de Paris.

Une publicité dénoncée sur les réseaux sociaux. Le président de l'université Paris Descartes, Frédéric Dardel, dit "étudier les possibilités d'une action judiciaire". Le conseiller régional (EELV) d'Île-de-France Julien Bayou demande même à la ville de Paris t'interdire ce procédé.

Ce matin rue Constantine, devant le British council, l'abjecte camionnette #sugardaddy. Continuez comme ça les gars, vous avez tout compris pic.twitter.com/xEUkitgxAM — Elena Scappaticci (@ElenaScappa) October 25, 2017

Ou comment spéculer sur la misère étudiante.

Bruxelles a interdit ces pubs, à Paris d'agir ? Cc @Paris@Anne_Hidalgo#balancetonporchttps://t.co/dwruDfIIsP — Julien Bayou (@julienbayou) October 25, 2017