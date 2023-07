Paris : du kayak gratuit sur le bras Marie, on a testé pour vous

Le Gilet de sauvetage rouge sur les épaules, la pagaye à la main, Philippe membre de la base nautique éphémère du bras Marie située juste en face de l'île-Saint-Louis, donne des consignes. "Pour tenir la pagaye, vous posez vos mains sur les marques, puis vous poussez d'un côté, ensuite de l'autre en pivotant la pagaye. C'est le mouvement des deux qui équilibrera votre direction."

Les kayakistes du dimanche matin avec vue imprenable sur le Pont-Marie. © Radio France - Julien Froment

Abou Bakr et son amie Anna n'en perdent pas une miette. "C'est seulement la deuxième fois de ma vie que je fais du kayak", se marre-t-il. "J'espère que ça va bien se passer." Après s'être installé sur cette pirogue, c'est parti pour 25 minutes de balades avec passage sous le Pont-Marie. "C'est super, je ne m'attendais pas à ça, je me sens comme un pro (rires), je tourne, je prends des photos, c'est une super expérience", se réjouit-il. "J'avais fait du kayak quand j'étais petite, c'est une super façon de découvrir la Seine, même si je suis trempée", glisse Anna.

Environ 150 personnes par matinée

Stéphanie et Alexandre, qui font partis des 150 chanceux ce dimanche matin à avoir naviguer sur une partie de la Seine, apprécient l'initiative: "C'est extraordinaire, un moment unique, que je referais bien plus souvent. C'est magique", détaille la première, "c'était formidable, c'est un privilège que de pouvoir aller sur la Seine", ajoute Stéphane. "Nous on est des amoureux de Paris, pouvoir changer comme ça de perspective, c'est formidable, un super moment."

Une sortie insolite qui connaît un franc succès. "C'est plein comme vous le voyez, ça ne désemplit pas", se réjouit Thierry Mokrab, directeur des bases nautique de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), du bassin de la Villette et donc de cette base nautique éphémère. "Honnêtement, s'accaparer une partie du bras Marie au mois de juillet avec cette vue magnifique, passer sous le pont-Marie et voir aussi le Pont de Sully, c'est juste magique pour les gens, c'est exceptionnel." Et vous pourrez faire du kayak gratuitement tous les dimanches matin d'août, entre 8 heures et 12 heures .