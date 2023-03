Paris : les lignes de métro où vous avez le plus de chance de trouver l'amour !

Les lignes automatiques visiblement propices aux rencontres !

Ce qui ressort de cette étude menée par Happn c'est que la ligne 1 entre la Défense et le Château de Vincennes arrive en tête avec 31 % de célibataires qui y croisent le plus de personnes qui leur plaisent. On retrouve ensuite les lignes 14 et 4 (toutes les deux à 18 %), la ligne 9 (17 %) puis la ligne 13 (16 %).

Au contraire, si vous empruntez les lignes 8, 10, 11, 3bis et 7bis vous aurez beaucoup moins de chance de matcher avec le grand amour ! Sur ces lignes entre 3 et 13% de célibataires croisent des personnes qui leur plaisent.

Quel est le quartier de prédilection des parisiens pour trouver l'amour ?

Toujours selon l'application, c’est dans le 16e arrondissement que les célibataires affirment croiser le plus régulièrement des personnes qui leur plaisent, arrivent ensuite les 15e, 11e, 18e et 17e arrondissements.

A l'inverse, sur l'île Saint-Louis, l'île de la Cité et dans tout le 4e arrondissement c'est là que vos chances de trouver une personne à votre goût est le plus bas (1,3 %).

Comment a été réalisée cette étude ?

Ces chiffres proviennent de l’application de rencontres basée sur la géolocalisation de 781 abonnés et reposent sur les recherches faites dans le métro en allant travailler ou en sortant le week-end. C'est donc assez logiquement que les lignes les plus fréquentées sont celles sur lesquelles il y a le plus de connexions entre deux voyageurs.