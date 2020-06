Paris : la vaisselle et le linge de maison de l'hôtel Ritz vendus aux enchères

Les verres en cristal, l'orfèvrerie et le linge de table, de bain et de lit du mythique hôtel Ritz à Paris vont être dispersés aux enchères samedi et lundi dans la capitale, deux ans après la vente de son mobilier historique. La vente sera dirigée par la maison Artcurial.