Paris : le chef cuisinier Cyril Lignac entre au musée Grévin

Le très populaire et très médiatique chef cuisinier Cyril Lignac a désormais sa statue au musée Grévin à Paris. Elle est inaugurée ce lundi soir et elle sera visible au musée ce mardi 11 janvier 2022.

On ne présente plus Cyril Lignac qui entre ce lundi au musée Grévin à Paris. Ce célèbre chef cuisinier, qui est aussi pâtissier, a animé et anime toujours de nombreuses émissions à la télévision. De "Oui Chef !" en 2015, à l'actuel "Tous en cuisine" en passant par "Le Meilleur Pâtissier", il est devenu au fin du temps le chef préféré des Français.

Cyril Lignac chef d'entreprise

Cyril Lignac a reçu une étoile au Michelin pour son restaurant "Le Quinzième" aujourd'hui disparu.

Le chef a cinq restaurants dans plusieurs arrondissements de la capitale. Il est aussi présent à Londres.

À Paris, il a également ouvert une pâtisserie et une chocolaterie.

Une statue de cire au musée Grévin

Gentillesse, sourire, petit haussement de sourcils avant de donner son avis sur un plat ou un gâteau : Cyril Lignac a conquis le cœur des Français et sa place aux côtés des nombreuses personnalités déjà présentes au musée Grévin. Parmi elles, il y a déjà les Chefs Anne-Sophie Pic, Pierre Hermé, Alain Ducasse et Paul Bocuse.

Sa statue de cire est inaugurée ce lundi dans le musée parisien. Le Chef est intronisé par Stéphane Bern.

La statue est signée par le sculpteur Eric Saint Chaffray.

Le musée Grévin fête ses 140 ans cette année.