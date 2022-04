Paris : les lapins pourront rester sur la pelouse des Invalides

Les lapins vont pouvoir continuer à gambader librement aux Invalides. Le préfet de police de Paris a abrogé un arrêté classant ces animaux comme nuisibles, ne permettant plus de les capturer et de les tuer. Une décision qui satisfait la Ville de Paris et l'association de défense des animaux qui avait déposé un recours contre cet arrêté.

Depuis plusieurs années, une colonie de lapins de garenne a élu domicile dans les jardins de la façade nord de l'Hôtel des Invalides. Une présence qui ravit les promeneurs et les touristes mais qui, selon la préfecture de police de Paris, est à l'origine de dégâts matériels. Dans on son arrêté pris le 25 juin 2021, le préfet de police Didier Lallement évoquait "une dégradation sur 5.000 m² d'installations d'arrosage et de pelouse". Des dommages évalués à 15.000 euros.

Un coût contesté par l'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis (PAZ). Rappelant qu'il s'agit d'une espèce menacé de disparition en France, elle avait déposé un recours contre cet arrêté qui classait les lapins comme "nuisibles" et permettait donc de les tuer. L'association avait obtenu une première victoire en juillet 2021. L'arrêté avait été suspendu par le tribunal administratif de Paris. Et avant même l'audience sur le fond, la préfecture de police a donc décidé de l'abroger totalement. Cette décision "démontre que notre action en justice était fondée », se réjouit Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

"C'est une grande avancée pour les lapins parisiens ainsi que pour notre bataille pour une cohabitation pacifique avec les animaux", poursuit celle qui demande qu'on arrête "de tuer des animaux dès qu'ils nous dérangent". L'association était soutenue dans son combat par la ville de Paris. Christophe Najdovski, l'adjoint d’Anne Hidalgo en charge de la condition animale avait saisi le préfet de police, mettant en avant « les faibles nuisances que produisent les lapins de Garenne ».