Les tee-shirt humoristiques de la start-up KAPITALES cartonnent à Mulhouse

Associer le nom de villes ou villages de moindre notoriété avec celui de très grandes villes que sont Paris New-York et Tokyo. C'est l’idée d'un albigeois qui a crée la marque "Kapitales" pour commercialiser tee-shirt et sweat-shirt avec cette inscription.Ça marche très fort à Mulhouse notamment.

Les tee-shirt et polos de "Kapitales" en vente dans une boutique du centre ville de Mulhouse.

Mulhouse, France

Paris New-York Tokyo Mulhouse

C'est l'inscription qui figure sur un tee shirt qui fait recette actuellement à Mulhouse.

C’est une entreprise du Tarn qui a eu l’idée de créer ce concept, décliné aussi en Alsace à Colmar, Obernai ou encore à Sélestat. C’est le tee-shirt branché de l’été. Celui qui fait sourire.

Julien du magasin "Quai des brunes" à Mulhouse est ravi de le commercialiser.

Julien de la boutique "Quai des brunes " à Mulhouse. © Radio France - Patrick Genthon

D'après lui, cela séduit surtout les personnes qui ont des enfants qui partent faire des études à l'étranger.

"Tous les jours on en vend. Les gens sont interpellés par le côté Mulhouse aux cotés de grandes capitales

C’est un chômeur qui a crée cette société

Derrière il y a une belle histoire celle, d’Henrick Thouvenin.

Cet habitant d'Albi a eu cette idée alors qu’il était au chômage en voyant au petit-déjeuner le pyjama de sa fille qui portait l’inscription Paris New-York Tokyo.

L'étincelle, adosser aux noms de villes dont on parle toujours, les villes dont on parle jamais ou très peu.

"J'avais le visuel en tête" pousuit-il, "ça permet de rehausser l'image dont on se fait des villes".

La petite start-up d’Henryck cartonne. 600 villes et villages déjà, et des projets de commercialisation en Norvège et en Suisse. La petite société « Kapitales » a déjà créé 6 emplois à Albi.

Si votre commune n’est pas encore dans la liste, vous pouvez aussi commander

un ou quelques exemplaires via internet. Le tee-shirt coûte 25 euros.