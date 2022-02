Plus de 2.000 brebis, vaches et chevaux vont défiler sur les Champs-Elysées le 6 mars

Petit entraînement et prise de contact pour deux brebis ce jeudi matin sur les Champs-Elysées. La plus belle avenue du monde doit accueillir le 6 mars 2022, pour la clôture du Salon de l'Agriculture, un spectacle totalement inédit : les "Folies Béarnaises", une grande transhumance de plusieurs centaines d'animaux.

Les organisateurs, l'AADT (Agence d'attractivité et de développement touristique Béarn Pyrénées, Pays Basque) ont voulu présenter l'événement de façon originale et ils ont promené deux brebis entre l'Arc de Triomphe et le rond-point des Champs-Elysées sous l'œil curieux des badauds.

Présence insolite sur la plus belle avenue du monde - Thibaut Labadie

Une parade gratuite de 2.000 animaux pour rapprocher ville et campagne

En 1990, les Champs-Elysées avaient accueilli un immense champ de blés pour la "Grande Moisson", en 2014, l'avenue s'est couverte de fleurs, se transformant en "Parc floral". Début mars 2022, elle sera le chemin de la transhumance béarnaise.

Plus de 2.000 brebis, vaches et chevaux et 350 danseurs du Béarn vont faire résonner leurs clochettes sur l'avenue parisienne le 6 mars 2022. L'événement s'appelle "Les Folies Béarnaises". Cette "transhumance sur les Champs-Elysées" doit permettre de mêler tradition et modernité. Le spectacle est destiné à retisser un lien fort entre le monde rural et le monde urbain.

Les organisateurs se mobilisent pour faire "découvrir aux citadins l’agropastoralisme, son histoire, ses enjeux, valoriser les hommes et les femmes qui se battent pour perpétuer encore et toujours cette pratique ancestrale sur l’ensemble des massifs français, mais également promouvoir la destination du Béarn Pyrénées".

La transhumance loin du folklore

La parade, longue de 500 mètres, va parcourir les quatre kilomètres de l'avenue pour présenter au public la richesse du Béarn en retraçant l'évolution de la transhumance et du pastoralisme. Pas question de rester dans l'image d'Épinal.

Pour l'AADT, la transhumance n'est pas un événement folklorique. C'est une réalité qui a lieu tous les ans et qui a du sens. Un dossier a d'ailleurs été déposé pour reconnaître la transhumance au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Des jeunes se lancent encore aujourd'hui dans ce métier de berger qui séduit de plus en plus de femmes, indiquent les organisateurs.

Les animaux de la parade du 6 mars arriveront dans des bétaillères le 4 mars en région parisienne. Ils seront hébergés dans le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

Le programme

De 12h00 à 14h00, le public pourra écouter un florilège de polyphonies béarnaises, proposé sur une scène à l’intersection de l’avenue des Champs-Élysées et de l’avenue George V.

À 14h00, aura lieu l’inauguration des premières Folies Béarnaises sera réalisée avec le traditionnel découpage de ruban tricolore orné d’écussons béarnais, par des représentants de la Mairie de Paris et plusieurs personnalités.

Durant plus de deux heures, le défilé fera plusieurs haltes, pour que les danseurs et chanteurs puissent se produire au plus proche du public.

Le spectacle est gratuit.