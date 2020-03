Paris : des canetons en goguette sur le périphérique

En cette période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus, la nature reprend petit à petit ses droits en France. On entend les oiseaux chanter dans les grandes villes. Et on voit des canetons... sur le périphérique ! La préfecture de police de Paris a partagé une vidéo insolite ce mercredi après-midi.

"Faites attention à vous et prenez soin de vos poussins"

Nous sommes porte d'Italie, sur le périphérique parisien. Les motards de la DOPC, la direction de l'ordre public et de la circulation, encadrent des petits canards et leur mère qui se promènent sur le bas côté de la route. Ils n'ont pas l'air très effrayés par les voitures qui roulent à côté d'eux.

La préfecture s'amuse de cette scène et souligne en légende : "Les motards de la DOPC et tous les policiers veillent sur votre sécurité. Faites attention à vous et prenez soin de vos poussins". Le tweet a récolté plus de 6.900 "likes" et a été partagé des milliers de fois.