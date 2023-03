Paris : un hélicoptère Super Puma va survoler le 15e, la circulation perturbée ce dimanche matin

Ne paniquez pas si vous voyez dans le ciel ce dimanche matin, un hélicoptère Super Puma. Il va en fait transporter des charges lourdes sur le toit des Tours Perspectives et Totem dans le 15ème arrondissement de Paris.

Le survol bas, 450 mètres environ, va donc nécessiter des mesures de sécurité. La Préfecture de police de Paris interdit la circulation entre 9 heures et midi, dans les rues Linois, Gaston de Cavaillet, du Théâtre, du Docteur Finlay, Robert de Flers, Nélaton et Nocard, ainsi que la place de Brazzaville. Le quai de Grenelle est également fermé entre les ponts de Grenelle – Cadets de Saumur et Bir-Hakeim.