Paris : un homme couve des œufs au Palais de Tokyo

Abraham Poincheval est un habitué des performances hors du commun. Depuis le mercredi 29 mars 2017, l'artiste couve une douzaine d’œufs de poule au Palais de Tokyo à Paris. On ne sait pas si la couvée va éclore pour Pâques.

"Oeuf", c'est le nom de la performance que l'artiste Abraham Poincheval, 44 ans, mène depuis le 29 mars 2017 au Palais de Tokyo à Paris. Il a décidé de jouer les mères-poules durant 26 jours maximum. Il couve une douzaine d’œufs bien à l'abri dans une cage-poulailler en plexiglas. Ce vivarium est chargé de conserver un air et une humidité assez stables. Le performeur reste assis ou allongé et il se couvre d'un manteau traditionnel coréen réalisé par l'artiste Seulgi Lee pour garder sa chaleur. Vous pouvez suivre sa performance en direct sur internet.

Une performance hors du commun

Le "nid" de l'homme-poule est en réalité une chaise avec un trou à l'intérieur. C'est là que les œufs ont été posés. Abraham Poincheval prend son rôle très au sérieux. Il reste assis sur les œufs toute la journée. A l'intérieur de son vivarium, il a de quoi boire et de quoi manger rangés dans le socle de sa boite. Il y accède par des trappes. Il ne sort jamais de son poulailler transparent. Les poussins sont attendus pour le festival Do Disturb qui a lieu du 21 au 23 avril 2017 au Palais de Tokyo.

Abraham Poincheval assis sur son "nid". © Radio France - Martine Bréson

Avec sa couvée, son premier travail avec du vivant, Abraham Poincheval explique qu'il veut "poser la question de la métamorphose et du genre". L'artiste n'en est pas à son coup d'essai, côté performances originales. Fin février 2017, il s'est enfermé huit jours dans une grosse pierre où sa silhouette avait été taillée. Il y a vécu en parfaite autarcie et il a décrit son expérience comme "merveilleuse et pas du tout oppressante". Il a aussi fait parler de lui pour avoir vécu dans une bouteille géante de 6 mètres de long, (qui est exposée au Palais de Tokyo), ballottée dans les eaux du Rhône ou encore pour avoir traversé les Alpes de Haute Provence en poussant un cylindre.

La bouteille d'Abraham Poincheval. © Radio France - Martine Bréson

A Paris, il est connu pour être resté une semaine sur une plateforme, à 20 mètres au-dessus du sol, devant la gare de Lyon.

"Oeuf" est la performance qui l'inquiète le plus. L'artiste n'a pas l'habitude d'être en contact avec le public. "D'habitude je suis seul avec l'objet", dit-il. Etre regardé directement est une première.

Une performance au Palais de Tokyo. © Radio France - Martine Bréson

A l'origine de cette idée de couver des oeufs, il y a une nouvelle de Maupassant. Dans Toine, une femme oblige son mari, immobilisé suite à une crise cardiaque, à couver des œufs.

Une fois nés, les poussins seront confiés à une ferme en Normandie. Ils devraient y couler des jours heureux puisque l'artiste affirme qu'ils ne finiront jamais dans une casserole.

Abraham Poincheval, Oeuf, 2017. Crayon et aquarelle sur papier. - A. Mole

Des visiteurs déconcertés

Une telle performance ne laisse pas les visiteurs du Palais de Tokyo indifférents, à l'image de Laurent, venu avec toute sa famille : "On est des petits gars de la campagne, alors forcément, c'est plus qu'étonnant pour nous !".

Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre l’intérêt. Un poussin, c'est avec une poule. Pas un homme qui s’assoit sur son œuf. Heureusement, ce n'est pas un œuf en chocolat !

Il est vrai que l'expérience est saisissante. Enroulé dans un grand manteau, Abraham Poincheval passe la plupart de son temps à regarder les visiteurs autour de lui. "Il nous met un peu mal à l'aise," confie Aziza.

On rentre dans son intimité ! C'est quand même très étrange...

A cause de la vitre, il est difficile de parler avec l'artiste. Lorsque les visiteurs ont des questions, ils se tournent vers les guides du Palais de Tokyo. Tera est médiatrice culturelle et répond à des centaines d'interrogations par jour.

Les jours de fermeture, il est tout seul ? Il a le wifi ?

Tera se confronte d'abord à des questions techniques : "comment fait-il pour dormir et comment fait-il pour faire ses besoins ?" . Avant de répondre à des interrogations plus artistiques : "mais pourquoi fait-il ça, quel est l'intérêt, quel est son but ?" Et de conclure : "globalement, les gens réagissent plutôt positivement à lui, à son idée de voyage et d'exploration."